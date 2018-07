Zwei große Waldbrände westlich und östlich von Athen sind am Montag außer Kontrolle geraten. Die Feuer waren so groß, dass Rauchwolken die griechische Hauptstadt erreichten und die Sonne verdunkelten. Viele Menschen schweben in Lebensgefahr, die Zahl der Todesopfer steigt weiter an. Mehr über die Zahl der Waldbrandopfer und die aktuelle Situation in Griechenland erfahren Sie in diesem Artikel