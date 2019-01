Märchenverfilmungen, Zombie-Apokalypse und ein Action-Klassiker: Die Streamingdienste Netflix und Amazon Prime stocken ihre Mediatheken im Januar um viele Filme und Serien auf.

Beide Anbieter scheinen auf Vielfalt und Abwechslung zu setzen: Neben Publikumslieblingen wie "Guardians of the Galaxy Vol. 2" oder "Die Schöne und das Biest" erscheinen mit "Stronger" und "Early Man" auch Filme im Streamingangebot, die zwar Kritiker überzeugten, aber kein Millionenpublikum in die Kinosäle bringen konnten.

Daneben sind nicht nur Produktionen der vergangenen Jahre ab Januar digital verfügbar, auch ältere Filme und Serien erhalten Einzug in das Angebot, darunter der kultige Action-Kracher "Terminator" und die Serie "My Nyme is Earl".

Wir haben einige der Neuzugänge bei Netflix und Amazon Prime herausgesucht und stellen sie kurz vor.