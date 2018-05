1 / 19 Foto: Twentieth Century Fox



Die sechste Staffel Homeland ist da. Nachdem CIA-Agentin Carrie Mathison (Claire Danes) in der vergangenen Staffel den Terrorismus hauptsächlich in Berlin bekämpft hat, ist sie nun wieder zurück in den Staaten. Danes ist nach all den Jahren immer noch super als Agentin Mathison und natürlich bringt auch Staffel sechs wieder ein paar ordentliche Twists mit. Ab dem 1. Juni auf Amazon Prime.

Der Streaming-Dienst Netflix hat schon öfter bewiesen, dass er ein gutes Händchen für Dokumentationen hat. Mit 13. November Angriff auf Paris startet am 1. Juni eine neue Doku-Reihe von Jules and Gédéon Naudet (auch bekannt für 9/11). In drei Teilen erzählen Überlebende und Angehörige, wie sie die terroristischen Angriffe im November 2015 erlebt haben, die unter anderem auch die Redaktion des Satiremagazins "Charlie Hebdo" trafen und eine weltweite Solidaritätswelle auslösten.

Nachdem die sechste Staffel der Sitcom New Girl im Januar bereits im deutschen Free-TV zu sehen war, fällt nun am 1. Juni der Startschuss bei Netflix. Ohne zu viel vorweg zu nehmen, hat Jess (Zooey Deschanel) immer noch Interesse an einem ihrer Mitbewohner und zwei der Figuren sind auf der Suche nach einem eigenen Haus.

Im Film The Party wird das Leben einer linksbürgerlichen, britischen Gruppe von Freunden auf den Kopf gestellt, als bei der namensgebenden Party mehrere Enthüllungen das Gefüge durcheinanderbringen. Die Tragikomödie mit britischen Stars wie Timothy Spall und Cilian Murphy ist ab dem 1. Juni auf Amazon Prime verfügbar und hatte seine Premiere auf der Berlinale 2017.

Die legendäre Hangover-Trilogie ist da! Sicherlich nicht absolut brandneu aber für den verkaterten Sonntag auf der Couch bieten sich die drei Filme rund um die vier Männer, die sich nach verschiedenen Junggesellenabschieden nicht mehr an die Partynacht erinnern können, definitiv an. Mit Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis und Justin Bartha als Hauptdarsteller und ab dem 1. Juni auf Netflix.

Dietland ist eine moderne Serie nach Maß. Die übergewichtige Plum Kettle (Joy Nash), die als Ghostwriterin für eine Moderedakteurin arbeitet, findet sich zu schwer. Als sie sich operieren lassen will, trifft sie auf Mitglieder einer radikalen Feministengruppe, die mit Selbstjustiz gegen verbrecherische Männer und "falsche" Wertvorstellungen kämpfen. Ein "Fight Club" für Frauen, das Geschlechterklischees geschickt aufbricht und trotz des ernsten Themas den Humor behält. Ab dem 5. Juni bei Amazon Prime.

Brooklyn hat sich in den vergangenen 15 Jahren ziemlich verändert. In den Hipster-Stadtteil kehrt nach eben dieser Zeit der Kleinkriminelle Tray (Tracy Morgan) zurück. Tray stellt fest, dass seine Ex nicht nur Zwillinge von ihm, sondern auch noch einen weißen Mann geheiratet hat, der seine Kinder jetzt großzieht. The Last O.G. ist ziemlich lustig und jetzt schon um eine weitere Staffel verlängert worden. Das Ganze startet am 7. Juni bei Sky auf dem Sender TNT Comedy immer donnerstags in Doppelfolgen und ist auf Abruf bei Sky Ticket zu sehen

Was hat das Internet gebrüllt und geschrien, als es hieß Netflix werde die Serie Sense8 absetzen. Petitionen, haufenweise E-Mails und natürlich ein Aufschrei sondergleichen hat es in den sozialen Medien aufgrund des schlimmen Cliffhangers Ende der zweiten Staffel gegeben. Das alles sorgte dafür, dass der Streaming-Dienst sich entschloss die Serie rund um eine Gruppe von Menschen mit übernatürlichen Begabungen mit einem Film zu beenden. Dieser ist jetzt ab dem 8. Juni zu sehen.

Der Superbestseller Er ist wieder da erzählt die Geschichte, wie Adolf Hitler aus dem Nichts im Berlin des 21. Jahrhunderts wieder auftaucht. Aktuell, lustig und vor allem als eine waschechte Mediensatire entwickelt der Film von David Wnendt das Konzept des Romans kongenial weiter. Nicht nur, dass echte Fernsehsendungen in den Film einfließen, sondern der Regisseur hat auch reale Szenen mit dem Hitler-Darsteller Oliver Masucci mit verstecker Kamera gedreht. Die Reaktionen der Menschen sind beeindruckend - in vielerlei Hinsicht. Ab dem 9. Juni bei Netflix.

Schon die erste Staffel von The Good Fight hatte für ein Spin-off eine sehr hohe Qualität. Auch weil die Ursprungsserie The Good Wife bereits eine ziemlich gute Show war, macht die zweite Staffel von The Good Fight immer noch Spaß. Anwältin Diane Lockhart (Christine Baranski) bekommt Ärger mit einem Finanzskandal, der sie und ihre Patentochter Maia Rindell (Rose Leslie) in Bedrängnis bringt. Die Serie ist bei Sky auf dem Sender FOX immer Dienstags in Doppelfolgen oder auf Abruf bei Sky Ticket ab dem 12. Juni zu sehen.

Die Serie 4 Blocks dreht sich um eine arabische Clan-Familie in Berlin zwischen den Stadtteilen Neukölln und Kreuzberg. Nicht ganz zu Unrecht wurde sie von manchen als "beste deutsche Serie aller Zeiten" (Kino.de) abgefeiert. Die Verstrickungen der Familienmitglieder mit den mafiösen Strukturen und dem Problem der Gentrifizierung Berlins sind packend erzählt und gut gespielt. Die erste Staffel lief 2017 bei TNT Serie und war auch schon im Öffentlich-Rechtlichen. Wer sie noch nicht gesehen hat, kann sie sich ab dem 13. Juni auf Amazon Prime ansehen.

Die Sitcom The Ranch geht in seine fünfte Runde. Die Serie rund um die Brüder Colt und Jameson Bennett, gespielt von Ashton Kutcher und Danny Masterson, dreht sich um die Rückkehr der beiden auf die elterliche Ranch. Das Konfliktpotenzial mit der Familie ist vorprogrammiert - auch weil die beiden Brüder zurück in die Provinz kommen. Am 15. Juni startet der neue Teil auf Netflix - zum letzten Mal mit Danny Masterson, der von Netflix, nach mehreren Missbrauchsvorwürfen verschiedener Frauen, gefeuert wurde.

In Goliath ist der Anwalt Billy McBride nur noch ein Schatten seines früheren selbst. Das hindert ihn jedoch nicht daran weiter für seine Klienten zu arbeiten - zwar in schäbigen Bars und Motels aber dennoch mit Erfolg. Seine Verstrickungen in seine Firma und die kriminellen Machenschaften derselbigen brachten schon die erste Staffel weit nach vorn und dem Hauptdarsteller Billy Bob Thornton einen Golden Globe ein. Die zweite Staffel der von Amazon selbst produzierten Krimi-Anwaltsserie ist ab dem 15. Juni bei Amazon Prime zu sehen.

Einer der erfolgreichsten Filme in Deutschland aus dem Jahr 2016 landet am 15. Juni bei Amazon Prime. Das Drama Ein ganzes halbes Jahr mit Sam Claflin und der Game-of-Thrones-Schauspielerin Emilia Clarke dreht sich um eine Pflegerin names Louisa Clark, die sich in ihren querschnittsgelähmten Patienten Will Traynor verliebt. Es geht um Liebe in Zeiten des Sterbens, da Traynor gerne Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte. Ein nicht unkontroverses Thema, das in der Romanze der beiden Protagonisten stattfindet.

Eines der größten kulturellen Ereignisse der 90er Jahre war der andauernde Streit zwischen den Rappern der West- und Ostküste der USA. Die Fehde endete in zwei handfesten Morden: denen an Tupac Shakur und The Notorious B.I.G. Diese sind Gegenstand des Sachbuchs "Murder Rap: The Untold Story of Biggie Smalls & Tupac Shakur Murder Investigations". Autor ist der damals involvierte Polizist Greg Kanding. Auf diesem Buch basiert die Serie Unsolved - Tupac & Biggie von Anthony Hemingway, die die Ereignisse von damals nachzuempfinden versucht. Start auf Netflix ist der 18. Juni.

Nachdem im März bereits Jessica Jones auf Netflix in die zweite Staffel ging, bekommt jetzt der nächste Serien-Superheld von Marvel's Defenders seine zweite Runde. Der mit übernatürlichen Kräften ausgestattete Luke Cage (gespielt von Mike Colter) trifft in seinem Heimatbezirk Harlem in der zweiten Staffel auf seinen Gegenspieler "Bushmaster" - ebenfalls im Besitz von besonderen Fähigkeiten. Staffel zwei ist ab dem 22. Juni auf Netflix zu sehen.

Kein gewöhnlicher Priester verbirgt sich hinter der Comic-Adaption Preacher, die am 25. Juni auf Amazon Prime eine dritte Staffel bekommt: Jesse Custer hat nicht nur außergewöhnliche Kräfte, mit denen er anderen seinen Willen aufzwingen kann, sondern auch noch ein Problem mit eher weltlichen Gelüsten wie Alkohol und Zigaretten. Die stark überdrehte, dafür dem Comic recht nahe Serie ist ein Fest für Fans von abgedrehter Action ohne dabei eintönig zu werden. Ach und Adolf Hitler hat als Figur auch einen Gastauftritt!