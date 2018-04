1 / 24 Foto: Sky Deutschland



Abschied nehmen heißt es von "Parks and Recreation". Die siebte Staffel der Serie über ein Grünflächenamt um Amtsleiterin Leslie Knope (Amy Poehler) ist zugleich die letzte. Zu sehen ist sie ab dem 1. Mai bei Sky.

Optimus Prime ist weg von der Erde, der Krieg zwischen Menschen und Maschinen aber lange noch nicht vorbei. Mark Wahlberg muss in "Transformers: The Last Knight", Allianzen eingehen um den Schlüssel zur Rettung der Erde zu finden. Der sechste Film der Transformers-Reihe erscheint am 2. Mai bei Amazon Prime.

Gruppensex, Dreiecksbeziehungen und jede Menge Starbesetzung bietet das Drama "Song to Song", das ab dem 2. Mai bei Amazon Prime läuft. Die beiden ambitionierten Musiker BV und Faye sind erst seit kurzer Zeit ein Paar, als sich Faye auf eine Affäre mit dem Produzenten Cook einlässt. Kurz darauf gehen alle drei getrennte Wege und lassen sich auf neue Beziehungen ein, in denen es immer wieder Rückschläge gibt. Mit Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Portman und Cate Blanchett ist das Drama hochkarätig besetzt.

Aus Korea kommt die Netflix-Serie "Busted!" deren erste Staffel am 4. Mai Premiere feiert. In der Spielshow lösen in jeder Folge sieben koreanische Schauspieler ein Rätsel um die größte Frage zu klären: "Was wurde aus Projekt D?"

Von Sky aus Großbritannien stammt die Serie "Save me" mit Lennie James ("The walking dead") in der Hauptrolle. Er gerät unter Verdacht, seine eigene Tochter, die er seit zehn Jahren nicht gesehen hat, entführt zu haben. Im Fokus der Polizei versucht der Lebemann, seine Tochter selbst aufzuspüren. Sky zeigt "Save me" ab dem 4. Mai.

Zwei Monate später als ursprünglich geplant veröffentlich Amazon Prime am 4. Mai die deutsche Synchronfassung von "The Looming Tower". Die Miniserie, basierend auf dem Buch "Der Tod wird euch finden" von Lawrence Wright verfolgt die stetig wachsende Bedrohung der USA durch Osama bin Laden von den 90er-Jahren bis hin zu den Terroranschlägen am 11. September 2001. Die Serie verfolgt die Mitglieder der Anti-Terror-Einheiten von FBI und CIA beim Versuch, einen Terroranschlag auf amerikanischem Boden zu verhindern.

In einer futuristischen Welt, in der es kaum noch Verbrechen, Privatsphäre und Anonymität gibt, trifft der Detektiv Sal Frieland auf eine mysteriöse Frau. Sie hat keine Identität, keine Lebensgeschichte und wird von der Polizei nicht beachtet. Sal realisiert, dass sie nicht der Schlüssel zur Lösung eines Falls sein könnte, sondern eher der Beginn einer neuen Verbrechensserie. Mit Clive Owen und Amanda Seyfried ist "Anon", das ab dem 4. Mai auf Netflix läuft.

Mit "Dark" veröffentliche Netflix 2017 erstmals eine in Deutschland produzierte Serie, jetzt kommt mit "The Rain" erstmals eine Produktion aus Dänemark ins Portfolio. Nachdem ein Killervirus fast die gesamt Menschheit ausgelöscht hat, begeben sich zwei Geschwister auf die gefährliche Suche nach Lebenszeichen in Skandinavien. Die Serie wird ab dem 4. Mai ausgestrahlt.

Sieben Jahre nach "Skyline" wurde Ende 2017 mit "Beyond Skyline" die Fortsetzung des postapokalyptischen Science-Fiction-Dramas veröffentlicht. Nach einer Alien-Attacke finden sich Mark und seine Begleiter auf einem Raumschiff wieder. Als sie das Raumschiff zum Absturz bringen, begeben sie sich auf den Weg zu einer geheimen Siedlung, in dem ein Baby der Schlüssel zum Sieg über die Aliens sein könnte. Der Film ist bei Amazon Prime ab dem 5. Mai abrufbar.

Silicon Valley - kein Name steht mehr für Innovation und Start-Ups. Dort spielt auch die gleichnamige Serie, die den Erfinder Richard Hendriks beim Versuch begleitet, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. In der fünften Staffel der HBO-Serie, die Sky ab dem 8. Mai ausstrahlt, steht der Erfinder kurz vor dem Durchbruch.

Ziemlich viel bösen Humor bringt die Serie "Barry" mit, die Sky ab dem 8. Mai ausstrahlt. Der Auftragsmörder Barry Berkman reist für einen Mord nach Los Angeles. Dort entdeckt er aber die Schauspielerei und eine neue Berufung neben seinem eigentlichen Beruf.

Nach dem Tod seiner Frau lebt Tom mit seinen Kindern in ein idyllischen Wohnanlage. Als eines Tages seine Tochter verschwindet, kommen immer mehr dunkle Geheimnisse über Freunde, Nachbarn und den Heimatort ans Licht. Die erste Staffel von "Safe" läuft ab dem 10. Mai bei Netflix.

In der "Big Bang Theory" hatte TV-Wissenschaftler Bill Nye bereits einen Gastauftritt, jetzt bekommt er bei Netflix seine eigene Show. Gemeinsam mit prominenten Studiogästen beantwortet Nye in "Bill Nye rettet die Welt" Fragen aus wissenschaftlicher Perspektive. Verfügbar sind die ersten drei Staffeln ab dem 11. Mai.

Die romantische Filmkomödie "The Big Sick" ist romantische Verfilmung der realen Liebesgeschichte von Kumail Nanjiani und seiner Ehefrau Emily Gordon. Als Einwanderer versucht Kumail, der sich selbst spielt, als Stand-Up-Comedian in Chicago Fuß zu fassen. Dabei lernt er Emily kennen, die im Sturm sein Herz erobert, Kumail es aber nicht übers Herz bringt, seiner Familie eine nicht-pakistanische Freundin vorzustellen. Als Emily in ein Koma fällt, vergrößern sich Kumails Probleme. "The Big Sick" läuft ab dem 16. Mai auf Amazon Prime.

Sie fragen sich, was Joanne K. Rowling eigentlich nach ihren "Harry Potter"-Romanen gemacht hat? Krimis für Erwachsene schreiben - und zwar richtig gute. Unter dem Alias Robert Galbraith verfasste sie bislang drei Romane über den ehemaligen Afghanistan-Veteranen Cormoran Strike, der seit einer Bombenattacke, in der ein Bein verlor, als Privatdetektiv in London arbeitet. Das erste Buch "Der Ruf des Kuckucks" wurde bereits als Dreiteiler unter dem Titel "Strike" verfilmt und läuft ab dem 17. Mai bei Sky.

Nach einer Pandemie stranden ein infizierter Vater (Martin Freeman) und seine Tochter irgendwo in Australien. Bevor er selbst zu einem Zombie mutiert, hat er noch 48 Stunden Zeit, seine Tochter zu retten. "Cargo" ist ab dem 18. Mai bei Netflix verfügbar.

Lukas Franke kommt nicht zur Ruhe. Nachdem er am Ende der ersten Staffel anscheinend wieder sein Leben in den Griff bekommen hat, wird Franke in der zweiten Staffel von "You are wanted" wieder gejagt. Seine Erinnerungen sind weg, das Datenprogramm "Burning Man" verschwunden und seine Familie in Gefahr: Lukas muss sich auf die gefährliche Suche nach dem Programm zu begeben. Die zweite Staffel der deutschen Amazon-Produktion mit Matthias Schweighöfer und Alexandra Maria Lara erscheint am 18. Mai.

Für die Jagd auf einen Palästinenser kehrt ein israelischer Geheimagent in der Serie "Fauda" zurück aus dem Ruhestand. Er ist entschlossen, den Hamas-Kämpfer ein für allemal auszuschalten. "Faude" erscheint am 24. Mai bei Netflix.

Mit "The Purge: Election Year" zeigt Amazon Prime ab dem 26. Mai den dritten Teil des dystopischen Thriller-Horrorfilms. 18 Jahre nach dem ersten Purge, einer Nacht, in der alle Verbrechen legal sind, ist Charlie Roan auf dem Weg zur Präsidentin der Vereinigten Staaten. Daher soll sie in der nächsten Purge-Nacht von den "Neuen Gründervätern Amerikas" umgebracht werden.

Auf der Bestseller-Reihe "Nette Aussichten" von Edward St. Aubyn basiert die fünfteilige Miniserie "Patrick Melrose" mit Sherlock-Star Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Der Playboy Melrose, der massiv Drogen konsumiert, um Misshandlungen durch seine Eltern in der Kindheit vergessen zu machen, wird mit dieser Zeit wieder konfrontiert, als er nach New York reist, um die Asche seine Vaters entgegenzunehmen. "Patrick Melrose" läuft ab dem 29. Mai bei Sky.

Voller Patriotismus und einem sehr offensichtlichen Gut-Böse-Schema strotzt die Serie "Six". Die Serie handelt vom knallharten Alltag einer Gruppe Navy Seals, die im Einsatz gegen verschiedene Terrororganisationen sind. Die zweite Staffel ist ab dem 29. Mai auf Amazon Prime verfügbar.

Kimmy Schmidt ist zurück bei Netflix. Die Komödie "Unbreakable Kimmy Schmidt" um die Frau, die nach 15 Jahren Gefangenschaft einer Weltuntergangs-Sekte entkommen ist und im richtigen Leben Fuß fassen will, geht am 30. Mai in eine vierte Staffel.