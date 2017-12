Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Jahresrückblick Das Jahr 2017 in Bildern

Von Alexandra Penth

Die Wahl von Donald Trump, der Diesel-Skandal, Brexit-Verhandlungen und die Bundestagwahl - das sind nur einige Stichworte, die 2017 eine wichtige Rolle gespielt haben. Was die Menschen in diesem Jahr bewegt hat, sehen Sie in unserer Bildergalerie.