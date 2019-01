Weiße Haare, gepuderter Zopf, Sonnenbrille, Stehkragen, schwarzer Mantel und schwarze Handschuhe: Karl Lagerfeld ist, was er tut: eine Inszenierung. Seit Mitte der 1950-er Jahre in der Modewelt aktiv, ist der in Hamburg geborene Lagerfeld vor allem als Kreativdirektor des französischen Modehauses Chanel weltbekannt geworden.

Seit 1983 hat er diese Funktion bereits inne. Chanel ohne Lagerfeld? Kaum vorstellbar. Und so ließ der Kreativdirektor es sich auch bislang nicht nehmen, am Ende von Chanel-Haute-Couture-Shows in Paris den Catwalk zu entern und die Ovationen des Publikums entgegenzunehmen.

Im Januar 2019 allerdings ließ sich Lagerfeld bei der Präsentation der Frühjahrs- und Sommerkollektion von Chanel entschuldigen. Er fühle sich müde, hieß es offiziell. Nun wächst die Sorge um den 85-jährigen Weltstar des designten Zwirns, der auch als Zeichner und Fotograf reüssierte.

In unserer Fotostrecke stellen wir den Modedesigner und Fotografen mit einigen Stationen seines Lebens vor.