Als ein Drama-Fantasy-Mix kommt der Film "Colossal" her, der ab dem 2. April bei Amazon Prime läuft. Gloria (Anne Hathaway) verursacht ungewollt das Auftauchen eines gigantischen Monsters in Seoul: Immer, wenn sie auf einen Spielplatz geht, taucht das Monster in Asien auf. Auf dem Spielplatz und in Seoul führt sie einen Kampf gegen ein anderes Monster.



Quelle: imago