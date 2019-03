Neuer Monat - neues Programm: Die Streaming-Plattformen Netflix und Amazon Prime bieten im April eine neue Auswahl an Filmen und Serien. Von Action, über Romantik und Drama ist alles dabei.

Auf Netflix läuft die neue Serie "Du gegen die Wildnis" mit dem Überlebenskünstler Bear Grylls an, in der er sich erneut an abgeschiedenen Orten anpassen muss. Die romantische Komödie "Someone Great" erzählt eine Geschichte über Liebe, Freundschaft und was das Erwachsenwerden mit sich bringt. "Walking-Dead"-Fans aufgepasst: Netflix kündigt eine neue Zombie-Serie an. In der ersten Staffel von "Black Summer" geht es um eine Zombie-Apokalypse, in der die Protagonisten ums nackte Überleben kämpfen müssen und das ausgerechnet gegen die Untoten.

Aber auch Amazon Prime stockt sein Angebot ordentlich auf. Für die jungen Zuschauer erscheinen neue Kinderfilme, wie "Hop". Der Film erzählt die Geschichte von einem jungen Hasen, der lieber Superstar als ein Osterhase werden möchte. Auch zahlreiche Blockbuster sind dabei: unter anderem die ersten beiden Filme von "Die Tribute von Panem" und "Das Parfum". Mit dabei ist auch der Oscar-Preisträger "Die dunkle Stunde", der auf die Geschichte von Winston Churchill im Jahr 1940 eingeht.