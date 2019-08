Der August wird bei Amazon Prime und Netflix mysteriös, unterhaltsam und ziemlich sportlich. Pünktlich zum Bundesliga-Start zeigt Amazon ab dem 16. August die beeindruckende Dokumentation "Inside Borussia Dortmund". Fußballfans, die nicht so lange warten wollen, können sich bereits am 2. August auf die Doku "This is football" freuen.

Actionreich wird es bei Amazon mit "Oblivion" und "Bushwick". Netflix fiebert hingegen dem Serienstart von "Sintonia" und "Green Frontier" entgegen. Aus der Komödien-Ecke bietet der Streaming-Anbieter "Otherhood" und "Einer von sechs" an.