Seit 2005 zeigt die CBS die Fälle von "Criminal Minds", der Verhaltensanalyseeinheit des FBI. Amazon zeigt ab dem 1. August die ersten zwölf Staffeln der Serie.

In "Gran Torino" spielt Clint Eastwood einen Kriegsveteran, dessen Weltbild von Rassismus geprägt ist. Erst nachdem immer mehr Einwanderer in sein Viertel ziehen und er eine asiatische Familie beschützt, fängt er an, sein Weltbild zu verändern. Er beschützt die Nachbarsfamilie rigoros vor einer anderen Gang, löst damit aber eine Eskalation der Gewalt aus, die er wieder stoppen will. Der Film läuft ab dem 1. August bei Netflix.

Zurück in den wilden Westen führt der Film "In a Valley of Violence", der ab dem 1. August bei Amazon zu sehen ist. Dabei wird die Geschichte des Einzelgängers Paul (Ethan Hawke) geschildert, der nach dem Mord an seiner Hündin Abbie auf einen Rachefeldzug geht und dabei eine ganze Stadt aufmischt.

Nach 18 Jahren im Fernsehen kam 2007 die lang erwartete Kino-Version der Simpsons. Durch die Umweltverschmutzung in Springfield beschließt Präsident Schwarzenegger, eine riesige Glaskuppel über die Kleinstadt zu stülpen, gleichzeitig flüchten die Simpsons nach Alaska. In einer Werbung sehen sie, was mit Springfield geschehen soll und beschließen, die Stadt zu retten. "Die Simpsons - Der Film" läuft ab dem 1. August bei Netflix.

Die vierte Staffel von "Brooklyn Nine-Nine" feiert am 2. August bei Netflix Premiere. Die beiden NYPD-Cops Hold und Peralta flüchten wegen Morddrohungen nach Florida. Durch ein virales Video wird aber schnell klar, wo die beiden sich aufhalten.

Nachdem eine junge Angestellte (Kristen Bell) am Altar stehen gelassen wird, tritt sie ihre Flitterwochen-Kreuzfahrt mit der Person an, mit der sie nie gerechnet hätte: ihrem Vater (Kelsey Grammar). Die beiden sind sich völlig fremd, aber nähern sich nach und nach wieder an. Der Film "Like Father" läuft ab dem 3. August bei Netflix.

Auch Fans von Anime werden im August bei Netflix fündig. Ab dem 4. August läuft dort "Flavours of youth", einem Film, der drei Geschichten aus drei chinesischen Städten erzählt.

In einer nur von Tieren bewohnten Welt kämpft ein Koala um das Überleben seines Theaters. Seine Idee, mit einem öffentlichen Gesangswettbewerb für Aufmerksamkeit zu sorgen, schlägt voll ein. Doch damit sind noch nicht alle Sorgen des Theaterchefs erledigt. Der Animationsfilm "Sing" läuft ab dem 6. August bei Amazon.

Nach dem Tod seines Vaters und der Pleite des Familienunternehmens gerät der Sunnyboy Dud (Wyatt Russell) ins Straucheln. Zufällig stolpert er über die Lodge 49 und findet in dem Klempner Bernie einen Mentor. Die erste Staffel von "Lodge 49" gibt es ab dem 7. August bei Amazon.

Jimmy McGill (Bob Odenkirk) ist zurück bei Netflix. In der vierten Staffel von "Better Call Saul" sieht sich der gewiefte Anwalt konfrontiert mit dem Tod seines Bruders Chuck und rutscht dabei immer mehr in den Sumpf der Kriminalität. Die vierte Staffel wird ab dem 7. August ausgestrahlt.

Auf dem autobiographischen Roman von Jeannette Walls basiert der Film "Schloss aus Glas". Darin wird die harte Kindheit von Walls erzählt, die mit ihren Eltern und drei Geschwistern durch die USA vagabundierte, da die Eltern nie lange einen Job behalten konnten. Mit 17 Jahren verließ Walls das Elternhaus, zog nach New York, machte ihren Schulabschluss und studierte. "Schloss aus Glas" läuft ab dem 8. August bei Amazon.

Auch das Marvel-Universum kommt im August zu Netflix. Mit "Doctor Strange" wird die Wandlung des exzentrischen Neurochirurgen Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) zu einem Zauberer erzählt, der mit seiner Macht über Raum und Zeit verwalten kann. Obwohl er seine Kräfte noch nicht ganz versteht, muss er die Welt vor dem Untergang retten. "Doctor Strange2 läuft ab dem 9. August bei Netflix.

Eine leicht kitschige Verfilmung des Jugoslawienkriegs ist "On the Milky Road", ab dem 9. August bei Amazon zu sehen. Der Film erzählt die dreiteilige Geschichte von Kosta, der als Milchmann die feindlichen Linien überquert, um Milch zu verkaufen, sich auf ein gefährliches Liebesabenteuer einlässt und später als Mönch seine Vergangenheit reflektiert. Gerade in der zweiten Hälfte wird der Film gewalttätig, fokussiert sich aber sehr auf die Liebe in Zeiten des Krieges.

Nachdem er sich aus dem Rap-Business zurückgezogen hat, widmet sich Joey dem Familienalltag mit den Kindern, während seine Frau Justine die eigene Karriere verfolgt. Der ehemalige Rap-König muss nun die Balance zwischen Arbeit, Romance und dem alltäglichen Familienchaos finden. "All about the Washingtons" gibt es ab dem 10. August bei Netflix.

Aus Mexiko kommt die Serie "The Manolo Caro Project", die am 10. August auf Netflix Premiere feiert. Die Komödie dreht sich um ein scheinbar idyllisches Familienunternehmen, das in seinen Grundfesten erschüttert wird, als der Familienvater die Kinder aus einer langjährigen Affäre mit in den Haushalt eingliedert.

Früher war Patty (Debby Ryan) ein übergewichtiges Mädchen und Mobbing-Opfer ihrer Klassenkameraden. Als sie ihr Gewicht reduziert, beschließt sie, sich an jedem zu rächen, der ihr Selbstwertgefühl verletzt hat. Die Serie "Insatiable" feiert ebenfalls am 10. August Premiere bei Netflix.

Die schrille HBO-Comedy "Insecure" geht in die dritte Staffel. Die beiden Mitdreißiger Issa (Issa Rae) und Molly (Yvonne Orji) stolpern durch ihr Leben in Los Angeles. Ein täglicher Begleiter dabei: der Rassismus, der ihnen begegnet und ein zentraler Bestandteil der Serie ist. Die zehn Folgen der dritten Staffel kommen als Originalversion auf Englisch ab dem 13. August wöchentlich bei Sky.

Aus der Feder von Simpsons-Schöpfer Matt Groening stammt "Disenchantment". Die Serie dreht sich um eine rebellische und alkoholkranke Prinzessin, die mit ihrem Elfen-Freund Elfo und ihrem persönlichen Dämon zahlreiche Abenteuer in einem mittelalterlichen Königreich erlebt. Netflix zeigt die erste Staffel ab dem 17. August.

Eine Adaption des gleichnamigen Buchs von Jenny Han ist die Teenie-Romanze "To All the Boys I've loved before", die Netflix ab dem 17. August zeigt. Die Jugendliche Lara schreibt Liebesbriefe an alle Jungs, in die sie verliebt war, die sie aber nie abschicken will. Eines Tages sind die Briefe aber verschwunden und jeder der Jungs konfrontiert sie damit.

Mit der Politiserie "Madam Secretary" haben die "Homeland"-Schöpfer eine neue Erfolgsserie geschaffen. In der vierten Staffel warten auf die unkonventionelle US-Außenministerin Elizabeth McCord (Téa Leoni) neue Herausforderungen, darunter eine Mordverschwörung gleich in der ersten Folge. Die 22 Episoden der vierten Staffel sind ab dem 21. August immer dienstags bei Sky Ticket abrufbar.

Nachdem seine Freundin bei einem Angriff von Terroristen getötet wird, schließt sich der Student Mitch der CIA als Agent an. Einer seiner ersten Aufträge ist es, einen anderen Geheimagenten daran zu hindern, im Nahen Osten den dritten Weltkrieg anzuzetteln. Amazon zeigt "American Assassin" ab dem 22. August.

Nachdem Amazon im Juli bereits den ersten Teil der dritten Staffel von"Lucifer" veröffentlicht hat, folgt ab dem 24. August der zweite Teil der vorerst finalen Staffel um den charismatischen Höllenfürsten (Tom Ellis), der an der Seite von Detective Chloe Decker (Lauren German) in Los Angeles ermittelt. Kurios: Nachdem die Staffel von Fox im Mai eingestellt wurde, gab Amazon-Konkurrent Netflix im Juni die vierte Staffel in Auftrag.

Die Mystery-Serie "The Innocents" handelt von zwei Teenagern, die von ihren Familien ausreißen, um zusammen zu sein. Auf einer Reise der Selbstfindung entdecken sie nicht nur düstere Familiengeheimnisse, sondern entdecken auch übernatürliche Kräfte. Netflix zeigt die erste Staffel ab dem 24. August.

Der August zeigt sich als Monat der Filme, die auf Büchern basieren. So auch "Nocturnal Animals", dessen Grundlage der Roman "Tony & Susan" von Austin Wright ist. Der Film dreht sich um Susan, die das vor Gewalt strotzende Manuskript eines Romans von ihrem Ex-Mann Edward bekommt. Schockiert von dem Werk realisiert sie, dass Edward den Trennungsschmerz darin verarbeitet und beschreibt. Der Film läuft ab dem 27. August bei Amazon.

Als gänzlich anderer Animationsfilm präsentiert sich "Loving Vincent", der ab dem 28. August bei Amazon zu sehen ist. Der Film, der sich mit den Umständen von Vincent van Goghs Tod beschäftigt, wurde Bild für Bild mit realen Personen gedreht und anschließend in Öl nachgemalt.

Mit "Sharp Objects" legte "Gone Girl"-Autorin Gillian Flynn 2006 ihr Romandebüt vor. Nun machte HBO eine Miniserie aus dem Thriller. Amy Adams spielt eine Journalistin, die nach einem Aufenthalt in einer Psychiatrie in ihre Heimatstadt zurückkehrt. Dort untersucht sie den Mord an zwei Mädchen, der sie in ihre Kindheit zurückführt und sie sich mit einem Dämonen konfrontiert sieht. Die achtteilige Miniserie gibt es ab dem 30. August bei Sky Ticket auf Abruf.

Finanzberater Marty Byrde (Jason Bateman) muss auch in der zweiten Staffel versuchen, Geld für eine mexikanische Mafia zu waschen. Gleichzeitig gerät die Ehe mit seiner Frau Wendy (Laura Linney) immer mehr in Schieflage. Die zweite Staffel des Netflix-Überraschungserfolgs "Ozark" läuft ab dem 31. August.