Scarlett Johansson war im vergangenen Jahr die bestbezahlte Schauspielerin in Hollywood. Im neuen Forbes-Ranking sind auch viele altbekannte Gesichter wie Jennifer Lawrence und Julia Roberts. Erstmals taucht auch Gal Gadot - eine weitere Superhelden-Schauspielerin - in dem Ranking auf. Für die Berechnung hat das "Forbes"-Magazin den Zeitraum vom 1. Juni 2017 bis zum 1. Juni 2018 herangezogen. Die Schätzungen bemessen sich aus Erfolge an Kinokassen, Agenten, verschiedenen Interviews und Einschätzungen aus der Branche.

Nicht mit im Ranking ist die Vorjahressiegerin. Emma Stone hatte unter anderem mit ihrer Rolle in "La La Land" 26 Millionen Dollar verdient und wurde mit einem Oscar für ihre Rolle ausgezeichnet.