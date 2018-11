Foto: ZDF und Sammy Hart





Bad Banks

Die deutsch-luxemburgische Produktion entführt den Zuschauer in die dunkle Welt des undurchsichtigen Bankenwesens. Investmentbankerin Jana Liekam (Paula Beer) nimmt einen neuen Job in Frankfurt an und gerät in illegale Geschäfte, welche die Finanzwelt erneut in die Krise stürzen könnten. Die erste Staffel läuft ab 15. Januar in der ZDF-Mediathek.