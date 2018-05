1 / 18 Monika SkolimowskaFoto: dpa



Ein Auto fährt bei sonnigem Wetter an blühenden Rapsfeldern nahe dem thüringischen Kyffhäuser vorbei. Foto: Monika Skolimowska

1 / 18 Pavel Golovkin/APFoto: dpa



Ein sowjetischer T-34-Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg fährt bei der russischen Militärparade zum Tag des Sieges durch Moskau. Mit der Parade wird zum 73. Mal der Sieg über Hitler-Deutschland gefeiert. Foto: Pavel Golovkin/AP

1 / 18 Jesus Merida/SOPA Images via ZUMA WireFoto: dpa



Ein Flüchtling sitzt in eine Decke gehüllt am Hafen von Malaga. 57 Menschen wurden aus einem Boot gerettet und zur ersten Behandlung in Krankenhäuser der südspanischen Region Andalusien gebracht. Foto: Jesus Merida/SOPA Images via ZUMA Wire

1 / 18 Sebastian WillnowFoto: dpa



Der Gaul ist gesattelt: Ivette Winkler in der Rolle der Katharina von Bora und Klaus Pohl als Martin Luther werben in Wittenberg auf einer Ducati Monster für das Stadtfest «Luthers Hochzeit». Foto: Sebastian Willnow

1 / 18 Twojaslupca.Pl/PAPFoto: dpa



Bei einem Bei einem Lkw-Unfall im polnischen Slupca sind rund zwölf Tonnen flüssige Schokolade auf die Autobahn ausgelaufen. Ein Laster, der die warme Masse transportiert hatte, war gegen eine Leitplanke gefahren und umgekippt.

1 / 18 Frank RumpenhorstFoto: dpa



In Frankfurt schwebt ein Graureiher im Licht der Abendsonne über die gekräuselte Oberfläche des Mains.

1 / 18 Sebastian GollnowFoto: dpa



Eine dunkle Rauchwolke steigt über einer brennenden Industriehalle im baden-württembergischen Waiblingen auf. Die Wolke war auch aus mehreren Kilometern Entfernung sichtbar.

1 / 18 APFoto: dpa



Als Protest gegen den Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen verbrennen Abgeordnete im iranischen Parlament zwei Stücke Papier. Das eine zeigt die amerikanische Flagge, das andere soll eine symbolische Kopie des Atomabkommens sein.P

1 / 18 Sebastian GollnowFoto: dpa



Menschen haben Spaß in zwei Tretbooten auf dem Neckar.

1 / 18 Peter KneffelFoto: dpa



Die untergehende Sonne strahlt die Wolkenbänke über der Münchner Skyline in warmen Rottönen an.

1 / 18 Dario Oliveira/ZUMA WireFoto: dpa



Einsatzkräfte der Feuerwehr durchsuchen die Trümmer eines eingestürzten Gebäudes in São Paulo, nachdem dort eine weitere Leiche gefunden wurde.

1 / 18 Evan Vucci/APFoto: dpa



US-Präsident Donald Trump verkündet im Weißen Haus den Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem US-Präsident Donald Trump verkündet im Weißen Haus den Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem Atomdeal mit dem Iran

1 / 18 Jan WoitasFoto: dpa



Ein Hausboot fährt über den Geiseltalsee bei Mücheln in Sachsen-Anhalt. Der aus einem ehemaligen Braunkohletagebau entstandene See ist mit fast 19 Quadratkilometern der größte künstliche See in Deutschland.

1 / 18 Julian StratenschulteFoto: dpa



Im noch wasserleeren Freibad im niedersächsischen Bennigsen werden Vorbereitungen für die Saison getroffen. In Im noch wasserleeren Freibad im niedersächsischen Bennigsen werden Vorbereitungen für die Saison getroffen. In Bremen begann die Saison bereits in einem Bad

1 / 18 Tierpark BerlinFoto: dpa



Ein junger Brillenbär erkundet mit seiner Mutter sein Gehege im Tierpark Berlin. Nach fast vier Monaten in der Wurfhöhle unternahm der Kleine einen ersten Ausflug ins Grüne.

1 / 18 Massimo Percossi/ANSA/APFoto: dpa



Der Linienbus ist in unmittelbarer Nähe des berühmten Trevi-Brunnens in Rom in Flammen aufgegangen.