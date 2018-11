1 / 32 Foto: imago



Auf der Reise zu einem fernen Planeten passiert das Unerwartet: Jim Preston (Chris Pratt) erwacht aus seinem Schlaf und wandelt fortan allein durch die Raumstation, in der weitere 5000 Menschen einen ewigen Schlaf bis zum Eintreffen auf dem Planeten teilen. Als die Einsamkeit immer mehr zunimmt entscheidet er sich, eine weitere Passagierin (Jennifer Lawrence) zu wecken. "Passengers" ist ab dem 5. Dezember bei Netflix verfügbar.

1 / 32 Foto: Splendid Film



Als drei Tage vor Weihnachten alle Wichtel des Weihnachtsmanns erkranken, droht das Weihnachtsfest auszufallen. Kurzerhand muss der Weihnachtsmann alleine losziehen, um nach einem Heilmittel zu suchen, denn sonst fällt Weihnachten aus. Die Komödie "Santa & Co. – Wer rettet Weihnachten?" läuft ab dem 1. Dezember bei Amazon.

1 / 32 Foto: imago



Der Kunsthändler Rudolf Abel ist unscheinbar und arbeitet als Spion der Sowjetunion in New York. Als er verhaftet wird, wird der Anwalt James Donovan (Tom Hanks) zu seinem Pflichtverteidiger berufen, der statt der Todesstrafe eine Gefängnisstrafe heraushandelt. Als wenig später ein amerikanischer Pilot in sowjetische Gefangenschaft gerät, wird Donovan beauftragt, einen Austausch der Spione zu verhandeln. "Bridge of Spies" ist ab dem 1. Dezember bei Netflix verfügbar.

1 / 32 Foto: Studiocanal



Auf dem gleichnamigen Buch basiert der Film "Das schweigende Klassenzimmer", der ab dem 1. Dezember bei Amazon läuft. Nach dem Volksaufstand in Budapest legen einige Schüler in einer Klasse in der DDR eine Schweigeminute ein. Mit verheerenden Folgen, denn der Volksbildungsminister will die Anstifter ausfindig machen uns bestrafen.

1 / 32 Foto: imago



Als bei Wade Wilson (Ryan Reynolds) Krebs im Endstadium diagnostiziert wird, begibt er sich in ein geheimes Versuchslabor, in dem er behandelt wird. Wilson wird durch die Behandlung komplett entstellt, erhält aber auch Superkräfte, zu der er zu dem Superhelden Deadpool wird. "Deadpool" ist eine Persiflage auf die meisten Superheldenfilme und es gibt immer wieder Seitenhiebe auf die einzelnen Darsteller. Zudem weiß er, dass er eine Comicfigur ist und spricht den Zuschauer daher immer wieder direkt an. Netflix zeigt den Film ab dem 1. Dezember.

1 / 32 Foto: Universum Film



Conor McGregor war über Jahre der Star der Mixed-Martial-Arts-Szene. In seiner Dokumentation "Conor McGregor: Notorious" begleitete Regisseur Gavin Fitzgerald den Kampfsportler über vier Jahre. Die Dokumentation zeigt Amazon ab dem 1. Dezember.

1 / 32 Foto: Tiberius Film



Nichts für schwache Nerven ist der Horror-Thriller "Nightmare", der bei Amazon ab dem 4. Dezember abrufbar ist. Eine Ärztin in einem Schlaflabor wird von einer Familie aufgesucht, die in ihren Träumen Besuch von einem Dämon hat. In der Stille und Abgelegenheit des Schlaflabors kommt es zu einem brutalen Angriff. Um die Hintergründe aufzuklären, muss die Ärztin (Maggie Q) in ihrer eigenen Vergangenheit forschen.

1 / 32 Foto: Concorde Film



Um die Kraft der Liebe dreht sich die Dokumentation "Die Nacht der Nächte", die Amazon ab dem 5. Dezember zeigt. Dabei werden vier besondere Paare vorgestellt, die seit über 55 Jahren zusammen sind und dabei über hohe Hürden gegangen sind, wie beispielsweise ein indisches Ehepaar, das die Regeln des Kastensystems durchbrach.

1 / 32 Foto: Capelight Pictures



Aus Norwegen kommt der Weihnachtsfilm "Plötzlich Santa", den Amazon ab dem 6. Dezember ausstrahlt. Der Film dreht sich um den Tischler Andersen, der mit dem Weihnachtsmann einen Deal eingeht, damit deren jeweilige Kinder ein einzigartiges Fest verbringen können.

1 / 32 Foto: imago



Jeff Bridges und John Goodman kehren in ihren Paraderollen zurück. Dude (Bridges) ist in "The Big Lebowski" ein Alt-Hippie, der gerne dem Alkohl und der Bowlingbahn zugeneigt ist. Als zwei Kriminelle ihn verwechseln und auf seinen Teppich pinkeln, will der Dude Vergeltung. Netflix zeigt den Kultfilm ab dem 7. Dezember.

1 / 32 Foto: Cristina Di Paolo Antonio / Netflix



Mit einer Politsatire aus Italien startet Netflix in den letzten Monat des Jahres. In "5-Sterne-Weihnachten" entdecken der Premierminister und eine Parlamentsabgeordnete bei einem Schäferstündchen eine Leiche in ihrem Hotelzimmer. Um keinen politischen Eklat auszulösen, muss der Lakai des Premierministers bei der Beseitigung der Leiche schaffen. Der Film läuft ab dem 7. Dezember.

1 / 32 Foto: Bob Mahoney / Netflix



Die Ideal der Schönheitswettbewerbe nimmt die Komödie "Dumplin'" aufs Korn, die Netflix ebenfalls ab dem 7. Dezember ausstrahlt. Die pummelige Teenagerin Dumplin ist die Tochter einer ehemaligen Schönheitskönigin (Jennifer Aniston). Um gegen die Wettbewerbe zu protestieren, meldet sie sich für den Wettbewerb ihrer Mutter an und inspiriert zahlreiche andere Frauen dazu, dies auch zu tun.

1 / 32 Foto: Netflix



Warner Bros. und Disney kündigten vor mehreren Jahren beinahe zeitgleich eine Neuverfilmung des Dschungelbuchs an. Während es die Disney-Version 2016 auf die Leinwand schaffte, zeigt nun Netflix das Werk von Andy Serkis, an dem er mehrere Jahre gearbeitet hat. Ebenso wie beim Original geht es bei "Mogli" um ein Menschenkind, das in der Wildnis bei einem Rudel Wölfen aufwächst. Während ihm viele tierische Freunde zur Seite stehen, gibt es aber auch Tiere, die Mogli töten wollen. Im Original werden die Tiere unter anderem von Christian Bale, Cate Blanchett und Benedict Cumberbatch vertont. "Mogli" läuft ebenfalls ab dem 7. Dezember bei Netflix.

1 / 32 Foto: Adam Rose / Netflix



Mit einer neuen Backshow stimmt Netflix auf die Weihnachtszeit ein. In "Nailed it Holiday" backen Hobbybäcker ab dem 7. Dezember Weihnachtsleckerein und kämpfen dabei um ein 10.000-Dollar-Preisgeld.

1 / 32 Foto: Sony Pictures



Vampire und Transsilvanien? Da war doch was! Im "Vampirschwestern 3" wird der Bruder von Dakaria und Silvania von der Vampirkönigin Antanasia nach Transsilvanien entführt. Die beiden Schwestern reisen ins Vampirreich, um ihren Bruder zu retten. Der Kinderfilm ist ab dem 9. Dezember bei Amazon verfügbar.

1 / 32 Foto: Splendid Film



Endzeitstimmung verbreitet der französische Film "Hostile", den Amazon ab dem 13. Dezember anbietet. Er dreht sich um Juliette, die sich in einer postapokalyptischen Welt ein Bein bricht und eine Nacht gegen Hunger, Schmerzen und weitere Schrecken ankommen muss.

1 / 32 Foto: Mike Yarish / Netflix



Bereits in die vierte Staffel geht die Comedy-Serie "Fuller House", die Netflix ab dem 14. Dezember ausstrahlt. Sie dreht sich um die verwitwete Tierärztin D.J. Tanner-Fuller, die nach dem Tod ihres Mannes ins Familienhaus nach San Francisco zurückzieht. Zur Unterstützung ziehen auch ihre Schwester Stephanie und ihre Freundin Kimmy ein und sorgen mit ihren Familien für jede Menge Chaos.

1 / 32 Foto: Netflix



Ein persönliches Portrait seiner Kindheit präsentiert der oscarprämierte Regisseur Alfonso Cuarón ab dem 14. Dezember bei Netflix. "Roma" handelt von Cleo, einer jungen Hausangestellten, die für eine Familie im Viertel Roma in Mexiko-Stadt arbeitet. Cuaròn zeigt ein auf seiner Kindheit basierendes Werk über häuslichen Streit und soziale Hierarchien inmitten der politischen Unruhen der 1970er-Jahre.

1 / 32 Foto: Sony Television



Mit "Future Man" zeigt Amazon ab dem 14. Dezember die erste Staffel einer neuen Komödie. In deren Mittelpunkt steht Josh (Josh Hutcherson - "Hunger Games"), der bei Tag ein Hausmeister und in der Nacht ein Gamer ist. Bis er von zwei mysteriösen Besuchern rekrutiert wird, durch die Zeit zu reisen und eine Invasion zu verhindern.

1 / 32 Foto: Netflix



"Travelers - Die Reisenden" geht ab dem 14. Dezember bei Netflix in die dritte Staffel. In dieser geraten Grant Maclaren und sein Team von Agenten aus der Zukunft an ihre Grenzen. Nachdem die Welt von ihrer Existenz erfahren hat, müssen sie nun verhindern, dass die Öffentlichkeit Kenntnis vom Unsterblichkeitsprogramm erhält. Gleichzeitig müssen sie in einer hochriskanten Mission die Welt vor einer schrecklichen Zukunft retten.

1 / 32 Foto: Kevin Mazur



Der Boss auf dem Broadway - auch das gibt es im Dezember bei Netflix. Ab dem 15. Dezember zeigt der Streamingdienst "Springsteen on Broadway", ein Soloauftritt des hochdekorierten Musikers.

1 / 32 Foto: Netflix



Eine neue Krankheit stürzt die Welt in "Bird Box - Schließe deine Augen" in Unheil. Jeder der von ihm befallen wird, begeht Selbstmord. Auf der Suche nach einem Zufluchtsort müssen Malorie (Sandra Bullock) und ihre Kinder zwei Tage auf einem reißenden Fluss ausharren und dabei die Augen verbunden halten. Der Thriller läuft ab dem 21. Dezember bei Netflix.

1 / 32 Foto: Universum Film



Gleich in zwei Kategorien war "I, Tonya" bei den Oscars 2018 nominiert. Die Filmbiografie handelt vom Leben der Eiskunstläuferin Tonya Harding, das schon im Kindesalter von häuslicher Gewalt geprägt ist. In Rückblenden werden die Ereignisse aus der Kindheit Hardings bis zum brutalen Angriff auf ihre Konkurrentin Nancy Kerrigan bei den Olympischen Winterspielen 1994 gezeigt, in deren Folge Harding von sämtlichen Meisterschaften ausgeschlossen wurde. Amazon zeigt den Film ab dem 22. Dezember.

1 / 32 Foto: Netflix



Auf dem Roman "Unten am Fluss" von Richard Adams basiert der gleichnamige Film, den Netflix ab dem 23. Dezember zeigt. Die vierteilige Miniserie handelt vom Überlebenskampf einer Gruppe Kaninchen, die vor dem Eindringen der Menschen in ihrer südenglischen Heimat fliehen muss.

1 / 32 Foto: Universal Pictures



Heiße Schlitten, wilde Action - das sind zwei Markenzeichen der "Fast & Furious"-Reihe. Bereits seit Ende November sind die ersten sechs Teile bei Amazon abrufbar. Am Heiligabend veröffentlicht der Streamingdienst den achten Teil, bei dem Crew-Oberhaupt Dom (Vin Diesel) von einer Gegnerin getäuscht wird und in kriminelle Machenschaften.

1 / 32 Foto: Netflix



Auf dem gleichnamigen Buch von Caroline Kepnes basiert die neue Netflix-Serie "You - Du wirst mich lieben", die ab dem 26. Dezember ausgestrahlt wird. Sie handelt von einem Buchhändler, der sich in eine aufstrebende Schriftstellerin verliebt und vor nichts zurückschreckt, um in ihre Leben zu gelangen und intime Details über sie herauszufinden.

1 / 32 Foto: Tiberius Film



Von wegen stille Nacht: Gleich eine Reihe von Splatterfilmen bietet Amazon ab dem 26. Dezember an. Alle vier Teile von "Hatchet" strotzen vor blutrünstigen Szenen und knüfen jeweils am Ende des vorherigen Films an.

1 / 32 Foto: Amazon



Bettina Zimmermannund Kai Wiesinger kehren Ende des Jahres auf den Bildschirm zurück. In der fünften Staffel von "Der Lack ist ab" muss die Familie von Tom und Hanna nach einem Weihnachtsbaumbrand bei den Großeltern unterkommen. Während die beiden älteren Kinder flügge werden, verlangt die Nachzüglerin Alma immer mehr Aufmerksamkeit. Die fünfte Staffel zeigt Amazon ab dem 28. Dezember.

1 / 32 Foto: Splendid Film



Prinz Charming leidet im gleichnamigen Film unter einem furchtbaren Fluch. Jede Frau, die ihm in die Augen sieht, verliebt sich in ihn. All die gekränkten Damen wollen sich nun an ihm rächen, während sein Vater von ihm fordert, dass er bis zum 21. Geburtstag die große Liebe findet. Den Animationsfilm zeigt Amazon ab dem 26. Dezember.

1 / 32 Foto: Vaibhav Chaturvedi/Netflix



Ein Drama um das Erwachsenwerden, Familie und Kricket in Indien erzählt "Golden Boy". Im Mittelpunkt der Serie steht der 14-jährige Manju, dessen Vater von ihm und seinem Bruder verlangt, die nächste Kricket-Stars zu werden. Während sein Bruder den Plänen folgt, will Manju auch das Leben außerhalb des Kricket-Platzes kennenlernen. Die Serie wird ab dem 28. Dezember bei Netflix ausgestrahlt.