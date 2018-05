1 / 12 Foto: dpa



In Lissabon findet in diesem Jahr der ESC statt

Netta tritt mit ihrem Song "Toy" fuer Israel an und ist bereits seit Wochen die Favoritin fuer den ersten Platz bei den Buchmachern rund um den ESC. Das Video ist bei Youtube rund 23 Millionen mal aufgerufen worden. In dem sehr poppigen und verrueckt klingenden Song geht es um die Frau als "goettliches" Wesen, das sich nicht von chauvinistischen Maennern kleinmachen lassen soll. Das Lied steht im Kontext der MeToo-Debatte und hat neben einem tanzbaren Beat noch wilde Lautmalerei und kleinere Korea-Pop-Anleihen zu bieten.

Eleni Foureira tritt mit ihrem Song "Fuego" (dt. Feuer) fuer Zypern an. Die albanisch-griechische Saengerin wird ebenfalls als heisse Favoritin auf den Gewinn des ESC gehandelt. Ihre Quoten verbesserten sich stark nach ihrem Auftritt im Halbfinale. Das Lied ist ein sehr moderner Popsong mit Dancehall-Rhythmus, Stimmverzerrung und viel Geklatsche. Hauptverantwortlich ist der schwedische Produzent Alex P. Foureira singt ueber das Hochgefuehl der Liebe - verpackt in eine Tanznummer. Das klingt ja schon nach ESC.

Madame Monsieur sind als franz?sische Vertreter beim ESC dabei. Ihr Lied "Mercy" dreht sich um das Baby nigerianischer Fluechtlinge, das auf einem Boot im Mittelmeer zur Welt kam. Dabei handelt es sich um eine wahre Geschichte, die Emilie Satt und Jean-Karl Lucas in ihrem sehr ruhigen Elektropop-Song erzaehlen. Normalerweise waere das ein Aussenseiter aufgrund des ernsten Themas, aber die Komposition ist gefuehlvoll, die Saenger sind gut und sie nehmen sich sehr zurueck. Und das Wortspiel mit dem franzoesischen Wort fuer Danke (Merci) und dem Namen des Kindes Mercy funktioniert natuerlich auch.

Der Norwege Alexander Rybak ist kein ESC-Anfaenger. Der Veteran tritt dieses Jahr mit "That's How You Write A Song" an, gewann aber mit "Fairytale" bereits 2009 den Wettbewerb. Das ist wohl auch der Grund, warum er bei den Buchmachern so hoch im Kurs steht. Geschrieben und komponiert hat Rybak das Lied selbst. Es dreht sich, wenig ueberraschend, darum wie man einen guten Popsong schreibt - aber auch darum das Leben zu geniessen. Eine nicht allzu spannende Botschaft mit einem dazu passenden Song, der nicht besonders aufregend komponiert ist. Koennte aber trotzdem weit oben landen - Wiedersehen macht schliesslich Freude.

Fuer Estland geht 2018 Elina Nechayeva beim ESC ins Rennen. Die Opernsaengerin traellert "La Forza" in italienischer Sprache. Nechayeva singt an der estnischen Staatsoper und gewann diverse Klassikwettbewerbe. Das Lied klingt wie eine Opernarie: getragen, lang und gesungen in schwindelerregenden Hoehen. Die Estlaenderin faehrt stimmlich gross auf. Das koennte ihr Vorteil sein, denn allzu viele Opernsaengerinnen sind dieses Jahr nicht dabei. Allerdings sind Balladen beim ESC auch immer von ihrer Inszenierung abhaengig und ob Nechayeva zwischen dem ganzen Bombastpop im Ged?chtnis bleibt, ist fraglich. Die Wettbueros glauben jedenfalls an sie.

Richtig weit oben bei den Quoten ist auch der Tscheche Mikolas Josef. Sein Song "Lie To Me" ist eine Tanznummer mit modernstem Klang, wie sie problemlos auch ein Justin Bieber ins Radio bringen koennte. Dancehall und Discopop treffen auf die laessige Art von Josef, der als einziger Kandidat einen Song mit expliziten Woertern wie "Fuck" ins Rennen geschickt hat. Den Text muss er fuer die Auffuehrung natuerlich anpassen, aber trotzdem steht das Lied ganz in seiner eigenen Vision, die Trennungsschmerz in positive Gefuehle uebersetzen will. Gute Laune kriegt man zumindest beim Zuhoeren. Das ehemalige Prada-Model macht ausserdem auch optisch auf der B?hne was her.

Wie jedes Jahr ist Schweden ein hei?er Kandidat bei den Buchmachern. In diesem Jahr tritt der Saenger Benjamin Ingrosso mit "Dance You Off" an. 80er-Jahre-Pop mischt sich mit klassischem Diskosound, Prince und Justin Timberlake. Hohe Toene, eingaengige Melodie und ein tanzbarer Rhythmus koennten fuer die vorderen Pl?tze reichen. Allerdings wirkt die gesamte Komposition fast schon etwas gestrig und auch die Michael-Jackson-Bewegungen von Ingrosso sehen nicht so wahnsinnig gelenkig aus. An musikalischem Background mangelt es dem Schweden jedenfalls nicht. Er kommt aus einer Musikerfamilie und sein Cousin Sebastian hatte mit seinem Duo Maxwell x Ingrosso und dem Song "More Than You Know" einen der groessten Hits 2017.

Ieva Zasimauskaite tritt mit "When We're Old" beim ESC fuer Litauen an. Das Liebeslied ist ihrem Mann gewidmet und dreht sich um die Vorstellung, gemeinsam alt zu werden. Sie setzte sich im litauischen Vorentscheid gegen 49 Kandidaten durch und gewann damit den laengsten Vorentscheid in der Geschichte des ESC. "When We're Old" ist eine kleine Ballade ueber das zeitlose Thema der Liebe. Viel mehr als ein Piano und die an Katie Melua erinnernde, zerbrechliche Stimme braucht die Saengerin dafuer nicht.

Aus Irland kommt dieses Jahr der Song "Together" von Ryan O'Shaughnessy. Der Singer-Songwriter steht bereits seit einigen Jahren auf der Buehne und vor der Kamera. Er spielte in der Soap "Fair City" mit und ist in Irland ein richtiger Popstar. Das Liebeslied "Together" handelt von der Liebe bis in den Tod - allerdings ohne besonders duester zu werden. Ein bisschen Gitarrengeklimper, eine ruhige Basedrum - klassicher Radiosong. Ob das den Iren weit nach oben bringt, ist fraglich. Allerdings hat der letztjaehrige Gewinner Salvador Sobral aus Portugal bewiesen, dass man mit ruhigen Nummern durchaus auch ganz gro? werden kann.