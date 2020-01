Foto: Bettina Strauss/Netflix





To All the Boys: P.S. I Still Love You - ab 12. Februar auf Netflix

In der Sequel zur Netflix-Rom-Com "To All The Boys I've Loved Before" hat Lara Jean Covey (Lana Condor) das Chaos ihrer vormals geheimen Liebesbriefe überstanden und lernte mit Peter Kavinski (Noah Centineo) ihre erste große Liebe kennen. Ihr erster Kuss, ihr erstes Date, der Valentinstag als Paar - all das sorgt für verwirrende Emotionen. Als dann plötzlich John Ambrose McClaren (Jordan Fisher) erscheint, einer der Adressaten ihrer Liebesbriefe, muss sie sich die Frage stellen: Kann Lara zwei Männer auf einmal lieben?