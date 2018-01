Im Februar stehen wieder einige Neuveröffentlichungen bei Netflix und Amazon Prime auf dem Programm. Wir stellen Ihnen die Höhepunkte des Monats vor.

Beim Branchenführer Netflix stehen im Februar viele Dokumentationen auf dem Programm, bei denen es auch sportlich zugeht. Ein Höhepunkt für Fußballfans dürfte dabei die exklusive Serie über Juventus Turin sein, bei der Spiele und Funktionäre die ganze Saison von einem Kamerateam begleitet werden.

Auch bei Amazon stehen die Eigenproduktionen im Fokus. Mit "Absentia" kommt Anfang des Monats eine neue Eigenproduktion auf den Markt, dazu werden für "The Tick" und "Mozart in the Jungle" neue Folgen veröffentlicht. Dazu kommen noch einige Kinofilme des vergangenen Jahres, darunter die deutsche Produktion "Bullyparade - Der Film".