Foto: Netflix





Matrojoschka: 1. Februar auf Netflix

Spätenstens seit "Und täglich grüßt das Murmeltier" ist das Paradoxon einer unendlichen Zeitschleife in Film und Serie sehr beliebt. Diesem Stilmittel bedient sich jetzt auch die neue Serie "Matrojoschka". Der "Orange Is The New Black"-Star Natasha Lyonne erlebt als Nadia in acht Episoden ihren 36. Geburtstag immer und immer wieder. Hintergrundinformationen zur Serie gibt es hier.