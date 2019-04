Foto: Concorde/Marvel & Subs./dpa





Iron Man 3

Am Karfreitag wird der letzte Teil der Superhelden-Trilogie Iron Man ausgestrahlt. Tony Stark muss sich in diesem Teil gegen den Mandarin behaupten, welcher sein Leben komplett zerstört hat. Doch Superhelden lassen sich nicht so leicht besiegen.

19. April, 20.15Uhr, RTL II