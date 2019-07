Foto: Splendid Film





"Jungle" - ab dem 1. Juli bei Amazon Prime

Als der junge Abenteurer Yossi Ghinsberg (Daniel Radcliffe) in Kolumbien auf der Straße gefragt wird, ob er an einer Expedition in den Dschungel teilnehmen will, ist dieser begeistert. Als sich die Gruppe jedoch im Streit trennt, gerät Yossi unerwartet in einen dreiwöchigen Überlebenskampf in der Wildnis.