Neuer Monat, neue Filme und Serien: Auch in der Ferienzeit bringen Amazon Prime, Netflix und Disney+ neue Filme und Serien auf den Markt. Netflix zeigt die zweite Staffel der deutschen Serie How to sell drugs online fast, während bei Disney+ Anna und Elsa mit Die Eisprinzessin 2 auf den Bildschirm kommt. Mit Hanna und Absentia präsentiert Amazon Prime derweil zwei neue Staffeln bei Eigenproduktionen.

Welche Filme und Serien noch im Juli bei den Streamingdiensten neu angeboten werden, zeigen wir Ihnen in unserer Fotostrecke.