Königlich wird es ab dem 1. Juli bei Amazon Prime. Nachdem im Frühjahr die vierte Staffeln von "The Royals" im Free-TV zu sehen war, gibt es sie ab Juli auch als Streaming-Serie. Im Mittelpunkt steht dabei eine fiktive britische Königsfamilie um Queen Helena (Elizabeth Hurley, 3. von rechts).

Ein bisschen wie Harry Potter, nur für Erwachsene, ist die Serie "The Magicians", die auf dem Reoman von Lev Grossman basiert. Wie schon bei seinem britischen Kinder-Pendant entdeckt ein junger Mann, dass Magie wirklich exisitiert und sie eine Gefahr für die Welt darstellt. Zur Gefahr wird seine Kindheitsfreundin Julia, die sich der dunklen Magie zuwendet. Die zweite Staffel läuft ab dem 1. Juli bei Amazon.

Mit einem Fluch versetzt eine Hexe zahlreiche Märchenfiguren in das Kleinstädtchen Storybrooke. An ihr Dasein als Märchenfiguren können sie sich fortan nicht mehr erinnern, bis Emma Swan (Jennifer Morrison) sich in die Stadt verirrt. Die ersten vier Staffeln von "Once upon a time" gibt es ab dem 1. Juli bei Amazon Prime.

Ein Spaß für die ganze Familie ist der Film "Hotel Transsilvanien", der ab dem 5. Juli bei Amazon Prime zu sehen ist. Im Mittelpunkt steht Graf Dracula, der nicht nur ein Grusel-Hotel betreibt, sondern auch alleinerziehender Vater ist. Als sich seine Tochter in einen Menschen verliebt, gerät er in einen Gewissenskonflikt.

Ab dem 6. Juli läuft auf Netflix die in Indien spielende Serie "Sacred Games". Der Polizist Sartaj Singh ist auf den Spuren eines Mafia-Bosses. Als er diesen findet, kommt er einem neuen Verbrechen auf die Spur.

In der Netflix-Doku "Somebody feed Phil" reist Phil Rosenthal an die verschiedensten Orte der Welt, um die besten Restaurants zu finden und sich mit der Kultur vor Ort auseinanderzusetzen Die zwölf Folgen sind ab dem 6. Juli verfügbar.

Die Abenteuer einer herrlich schrägen Familie sind ab dem Juli auch in Deutschland zu sehen. Sky veröffentlich gleich zwei Staffeln der US-Kultserie "Modern Family". Staffel fünf läuft ab dem 6. Juli, die sechste Staffel gibt es ab dem 24. Juli.

Die zweite Staffel der Netflix-Serie "Anne with an E" verfolgt ab dem 6. Juli weiter das Leben der jungen Waisin Anne mit ihrer neuen Familie. Genauso wie der in 1908 veröffentlichte Roman „Anne auf Green Gables“ von der Kanadierin L. M. Montgomery erzählt die Serie von dem fantasivollen Mädchen, das ihrer Zeit voraus ist.

Der Netflix-Film "Legacy of a Whitetail Deer Hunter" dreht sich um einen berüchtigten Jäger und seinen Sohn, die sich nach Jahren der Entfremdung bei der Jagd wieder näher kommen. Der Film mit Josh Brolin ("Avengers: Infinity War", "Sicario") in der Hauptrolle ist ab dem 6. Juli verfügbar.

In der Mini-Serie "Sharp Objects" spielt Amy Adams eine Journalistin, die nach einem Aufenthalt in einer Psychiatrie in ihre Heimatstadt zurückkehrt. Dort untersucht sie den Mord an zwei Mädchen, der sie in ihre Kindheit zurückführt und sie sich mit einen Dämonen konfrontiert sieht. Die acht Episoden werden wöchentlich ab dem 9. Juli bei Sky ausgestrahlt.

Ein charmanter Teufel kehrt zu Amazon Prime zurück. Ab dem 25. Juli läuft der erste Teil der dritten Staffel von "Lucifer". Nachdem Lucifer in der Wüste erwacht ist und seine Flügel wieder an seinem Rücken sind, begibt er sich zurück nach Los Angeles und ermittelt weiter an der Seite der Polizistin Chloe Decker.

Die vierte Staffel von "Brooklyn Nine-Nine" feiert am 23. Juli bei Sky Premiere. Die beiden NYPD-Cops Hold und Peralta flüchten wegen Morddrohungen nach Florida. Durch ein virales Video wird aber schnell klar, wo die beiden sich aufhalten.

Ein Mix aus Horrorfilm und Psychothriller ist "Mother" mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem in den Hauptrollen. Die beiden spielen ein Ehepaar, das immer wieder von seltsamen Personen besucht wird. Der Mann zeigt sich trotz des seltsamen Verhaltens der Gäste dabei immer freundlich und spendabel, während seine Frau unter den Besuchen leidet. Der Film läuft ab dem 25. Juli auf Amazon Prime.

Ein Western im Action-Gewand ist die Neuverfilmung von "Die glorreichen Sieben", die ab dem 26. Juli bei Amazon Prime zu sehen ist. Dabei geht es um sieben Westernhelden, die mit ihren unterschiedlichen Fähigkeiten eine Stadt von einer Gewaltherrschaft befreien wollen.

"Orange Is The New Black" kommt am 27. Juli mit einer sechsten Staffel wieder. Die beliebte Netflix-Serie spielt in einem Frauengefängnis in den USA und folgt den Frauen durch die Zeit, die sie dort absitzen müssen.