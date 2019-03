Foto: Universal





The Purge - Die Säuberung: 1. März auf Netflix

Der erste Teil der "The Purge"-Reihe ist ab dem 1. März in der Netflix-Bibliothek zu sehen. Als erneut die Purge-Nacht, die sogenannte "Nacht der Säuberung", im Jahr 2022 stattfindet, verbarrikadiert sich der Familienvater James Sandin mit seiner Familie in dem hochgesicherten Haus. Während der "Nacht der Säuberung" sind in einem US-Staat alle Vebrechen legal, einschließlich Mord.