Zwei Jahre nach den Geschehnissen der letzten Staffel greift die dritte Staffel von "Blindspot" die Handlung auf. Weller spürt Jane nach ihrem Verschwinden endlich auf, gleichzeitig tauchen aber auch unentdeckte Tattoos auf ihrem Körper auf. Jane ist gezwungen, zum FBI zurückzukehren, um in ihrer dunklen Vergangenheit zu forschen. Die dritte Staffel gibt es ab dem 1. November bei Amazon.

Nach einem traumatischen Erlebnis auf einer Party ist eine junge Schülerin umgeben von Klatsch und Voruteilen ihr gegenüber. Angespornt davon, nimmt sie sich vor, das gehässige Klima an ihrer Schule zu verändern. Ob das klappt, verrät Netflix ab dem 1. November in der neuen Serie "The Judgement".

Nachdem sie ein Bombenkomplott beim FBI aufgedeckt hatte, ist die junge Agentin Alex Parrish in der zweiten Staffel von "Quantico" undercover bei der CIA im Einsatz und soll die Arbeit einer kriminellen Organisation aufdecken. Wie schon in der ersten Staffel, spielen auch die ersten Folgen der zweiten Staffel in mehreren verschiedenen Zeitlinien und versuchen, mehrere Geschehnisse auf einmal zu vermitteln. Ob das gelingt, erfahren die Zuschauer ab dem 1. November bei Amazon.

Mit der "kleinen Hexe" von Ottfried Preußler sind viele Kinder groß geworden. Anfang des Jahres kam auch die Verfilmung des Kinderbuchs über die die kleine Hexe, die innerhalb eines Jahres aus dem großen magischen Buch lernen muss, in die Kinos. Den Film mit Karoline Herfurth in der Hauptrolle zeigt Amazon ab dem 1. November.

Ohne Kevin Spacey geht es ab dem 2. November bei Sky in die sechste und letzte Staffel von "House of Cards". Spacey musste im Zuge der Beschuldigungen um sexuelle Belästigung nach der fünften Staffel gehen. Die acht Folgen der finalen Staffel rücken nun Claire Underwood in den Fokus, die die Nachfolgerin von ihrem verstorbenen Ehemann Francis (Spacey) wird.

"The other side of the wind" sollte das letzte große Filmprojekt und Comeback von Regisseur Orson Welles werden. Doch nach dessen Tod 1985 wurde das Werk nie vollendet - bis 2017 zwei Produzenten beschlossen, den Film zu beenden. Er handelt vom Filmemacher J.J. Hanford, der nach seinem selbst auferlegten Exil in Europa nach Hollywood zurückkehrt, um die Arbeit an einem Film-Comeback fortzusetzen. Netflix zeigt den Film, in dem unter anderem Peter Bogdanovich und John Huston zu sehen sind, ab dem 2. November.

Orson Welles gehörte zu den großen Regisseuren in Hollywood, aber auch zu den umstrittensten, dessen Ruhm mit zunehmenden Alter immer mehr abnahm. In dem Dokumentarfilm "Sie werden mich lieben, wenn ich tot bin" gewähren Peter Bogdanovich, Frank Marshall, Oja Kodar und seine Tochter Beatrice Welles Einblicke in das Leben des Filmemachers. Die Dokumentation startet ebenfalls am 2. November bei Netflix.

Auf den gleichnamigen Filmen basiert die Serienverfilmung von "Lethal Weapon", deren zweiten Staffel Amazon ab dem 5. November ausstrahlt. Nach dem Tod seiner Frau zieht der Ex-Marine Martin von Texas nach Los Angeles, wo er mit Roger Murtaugh einen neuen Partner beim LAPD findet. Obwohl beide Charaktere sehr unterschiedlich sind, gelingt es ihnen auch dank zahlreicher gefährlicher Ermittlungen, eine Freundschaft zu entwickeln. Das aber nur in der Serie: Damon Wayans und Clayne Crawford gerieten mehrmals bei den Dreharbeiten aneinander, Crawford wurde nach der zweiten Staffel entlassen.

Mit "Beat" präsentiert Amazon ab dem 9. November eine neue deutsche Eigenproduktion. Die Serie dreht sich um den Club-Promoter Beat, der süchtig nach Drogen Sex und dem Berliner Nachtleben ist. Da er in der Unterwelt gut vernetzt ist, wird er auch zu einer interessanten Person für die Polizei und begibt sich mit den Beamten auf die Jagd nach den Hintermännern für organisierten Organhandel. In den Hauptrollen sind unter anderem Jannis Niewöhner, Karoline Herfurth und Kostja Ullmann zu sehen.

17 Jahre lang saß eine junge Songschreiberin unschuldig in Haft. Als sie entlassen wird, macht sie sich auf die Suche nach den Menschen, die ihre Familie getötet und sie ins Gefängnis gebracht haben. Die erste Staffel von "La reina del flow" zeigt Netflix ab dem 9. November.

Als Agentenserie zwischen Lachen und Weinen beschrieb die FAZ die erste Staffel des Comedy-Dramas "Patriot". Die Serie handelt von einem als Folksänger getarnten Agenten. Als Agent soll er die Nuklearpläne des Irans in der ersten Staffel durchkreuzen. Die zweite Staffel der Amazon-Eigenproduktion beginnt am 9. November.

In "Outlaw King" erzählt Netflix die Geschichte von Robert I., der als Anführer der aufständischen Schotten in die Geschichte einging. Nach dem Tod von William Wallace im ersten schottischen Unabhängigkeitskrieg krönte sich Robert I. nur wenige Jahre später zum König Schottlands. Unter seinen Führung gelang es, die Engländer für einige Zeit aus Schottland zu vertreiben. Netflix zeigt die Verfilmung seines Lebens ab dem 9. November.

Die "Medal of Honor" ist die höchste militärische Auszeichnung der USA. In der gleichnamigen Dokumentationsserie porträtiert Netflix ab dem 9. November acht der bislang erst 3600 ausgezeichneten Menschen.

Auf der Romanvorlage "Horse Soldiers: The Extraordinary Story of a Band of US Soldiers Who Rode to Victory in Afghanistan" von Doug Stanton basiert der Film "12 Strong", den Amazon ab dem 8. November ausstrahlt. Nach den Anschlägen vom 11. November werden Spezialkräfte nach Afghanistan entsandt, die mit Warlords Masar-e Scharif einnehmen sollen. Dabei müssen sie sich den Kampfstrategien ihrer Verbündeten anpassen und auf Pferden gegen Panzer kämpfen.

Na Bong-sun ist ein schüchternes und zurückhaltendes Mädchen, das als Köchin in einem Restaurant arbeitet. Als sie von einem Geist besessen wird, wird das schüchterne Mädchen zu einer selbstbewussten Frau, die sich endlich traut, ihrer heimlichen Liebe Kang Sun-woo näherzukommen. Netflix zeigt die Serie "Oh my Ghost" ab dem 13. November.

Halloween ist im November zwar schon vorbei, mit "May The Devil Take You" präsentiert Netflix aber wieder einen Horrorfilm. Als Alfies Vater in ein mysteriöses Koma fällt, vermutet sie Antworten in der Villa ihres Vaters. Mit einem bösen Wesen als Antwort hatte sie aber nicht gerechnet. Der Film läuft ab dem 15. November.

Die BBC gilt nicht nur in England als eine der führenden Anstalten für Naturdokumentationen. In "Unsere Erde 2" waren die Kamerateams erneut um den ganzen Globus unterwegs, um die beeindruckenden Bilder der Natur einzufangen. Der deutsche Kommentar kommt von Günter Jauch, der englische Originalkommentar stammt von Hollywood-Star Robert Redford. Der Film läuft ab dem 15. November bei Amazon.

Michael Douglas und Danny DeVito sind zwei der Hauptdarsteller der neuen Serie "The Kominsky Method", die ab dem 16. November bei Netflix ausgestrahlt wird. Douglas spielt dabei den alternden Schauspieler Kominsky, der sich im fortgeschrittenen Alter den Herausforderungen des Lebens stellen muss. Die acht Folgen wurden jeweils mit einer Einzelkamera gedreht.

Bis heute ist der Wilde Westen ein legendenumwobener Mythos. Mit "The Ballad of Buster Scruggs" knüpft Netflix an diese Zeit an und lässt die Coen-Brüder ("No Country for old Men"; "True Grit") mehrere Kapitel der Zeit im 19. Jahrhundert wiedergeben. Dabei behandelt jedes Kapitel eine andere Geschichte, die man sich ab dem 16. November ansehen kann.

Eigentlich war "Narcos: Mexico" als vierte Staffel der Narcos-Reihe bei Netflix eingeplant. Stattdessen aber machte der Streamingdienst daraus einen Ableger, der sich mit dem stetig wachsenden Drogenhandel in Mexiko in den 1980er-Jahren beschäftigt. Die ersten zehn Folgen gibt es ab dem 16. November zu sehen.

Als Zwillingsschwester von He-Man wurde She-Ra bereits in den 1980er-Jahren berühmt. Jetzt bekommt die Superheldin eine Neuauflage verpasst. In "She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen" wird die Geschichte des Waisenkinds Adora erzählt, die nach dem Fund eines magischen Schwerts zur Superheldin She-Ra wird und vereint eine Gruppe magischer Prinzessinen im Kampf gegen das Böse. Die Animationsserie zeigt Netflix ab dem 16. November.

Mit "Die Bestimmung" zeigt Amazon ab dem 17. November einen dystopischen Dreiteiler. In der Zukunft werden Menschen in fünf Fraktionen aufgeteilt. Einmal in einer Fraktion eingegliedert, gibt es dort auch kein Entkommen. Der Eignungstest bei Tris jedoch schlägt fehl, sie ist eine Unbestimmte und eine Gefahr für die Gemeinschaft, die aber ohnehin schon zu bröckeln beginnt.

Als erster dunkelhäutiger Superheld eroberte "Black Panther" Anfang 2018 die deutschen Kinos. Ab dem 18. November kann man ihn nun auch bei Sky sehen. Nach der Ermordung seines Vater übernimmt der junge T'Challa den Thron des technologisch hoch entwickelten, aber versteckt gehaltenen Königreichs Wakanda. Doch ein Rivale will ihm das Königreich streitig machen. Um sein Land zu retten, muss T'Challa ungewohnte Partnerscahften eingehen.

Was "Vikings" für Amazon ist ist "The last Kingdom" für Netflix. Ab dem 19. November strahlt Netflix die dritte Staffel der Saga um den als Kind von Wikingern entführten Uthred aus. Nach seiner Rückkehr zu den Angelsachsen stellt er Ansprüche auf einen Adelstitel.

Darf's noch ein bisschen Horror sein? Mit "Sabrina" - nicht zu verwechseln mit der im Oktober veröffentlichten Hexen-Serie - veröffentlicht Netflix am 20. November einen weiteren Gruselfilm. Ein Spielzeughersteller und seine Frau schenken ihrer Adoptivtochter eine Puppe. Als die Tochter jedoch den Geist ihrer verstorbenen Mutter beschwört, werden die neuen Eltern von der Puppe terrorisiert.

Mit "Willkommen bei den Sch'tis" gelang Dany Boon als Regisseur 2008 der Durchbruch. Zehn Jahre später zeigt Amazon ab dem 22. November mit "Die Sch'tis in Paris" die Fortsetzung. Valentin lebt als erfolgreicher Archtiekt in Paris und verkehrt in der High Society - bis sein Bruder Gustave in Geldsorgen gerät und mit der ganzen Familie aus dem armen Norden Frankreichs zu Valentin zieht.

Auf ins Gefecht: Lange mussten Fans auf den zweiten Teil der fünften Staffel von "Vikings" warten, doch am 25. November ist es bei Amazon so weit: Im Mittelpunkt stehen weiterhin die Differenzen der Brüder Ivar, Ubbe und Hvitserk nach einem Beutezug in England. Gleichzeitig aber braut sich auch in der norwegischen Heimat Unheil zusammen, in der König Harald nach seiner Rückkehr König ganz Norwegens werden will.