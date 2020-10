Foto: Amazon.com Inc., or its affiliates





El Presidente: Ab 6. November auf Amazon Prime

Amazon Prime zeigt im November eine neue Serie, die sich um den Korruptionsskandal rund um die FIFA im Jahr 2015 dreht. In einstündigen Episoden beleuchtet die Drama-Serie den Sportskandal anhand der Geschichte von Sergio Jadue. Der unbedeutende chilenische Fußballvereinsvorsitzende wurde an der Seite von Julio Grondona, dem berüchtigten Präsidenten des argentinischen Fußballverbandes, zur Schlüsselfigur in einem 150 Millionen Dollar schweren Korruptionsskandal.