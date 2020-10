Filme, Serien, Dokumentationen - im Oktober warten die Streamingdienste mit einigen Höhepunkten auf. So feiert bei Netflix der Film "The Trial of the Chicago 7" Premiere, der unter Filmexperten schon als Oscar-Kandidat gehandelt wird. Disney+ will seine Zuschauer mit einer zweiten der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" vor den Fernseher locken.

Amazon Prime nimmt die Horrorkomödie "Truth Seekers" ins Programm und lockt Zombie-Fans mit der 6. Staffel "Fear the Walking Dead" sowie dem neuen Spin-Off "The Walking Dead: World Beyond vor die Empfangsgeräte. Was es außerdem zu sehen gibt, zeigt unsere Fotostrecke.