Der Dokumentarfilm "City of Joy" erzählt die Geschichte von dem kongolesischen Arzt Dr. Denis Mukwege, der Dramatikerin Eve Ensler und einer Menschenrechtsaktivistin aus dem Kongo. Zusammen versuchen die drei, die nicht unterschiedlicher sein könnten, im Kongo eine Zufluchtstätte für Frauen zu errichten. Ausgestrahlt wird der Film auf Netflix ab dem 07. September 2018.

Ebenfalls ab dem 07.September strahlt Netflix nach Serienstart im März 2017 nun die zweite Staffel "Marvel´s Iron First" aus. Erneut muss Daniel Rand alias Iron First für Gerechtigkeit in New York kämpfen und gleichzeitig an Informationen über seine Vergangenheit kommen. Eine Änderung gibt es: Statt Scott Buck übernimmt nun Raven Metzner den Posten des Showrunners.

"Atypical" handelt vom 18-jährigen Autisten Sam. Als Zuschauer kann man ihn und seine Familie auf einem Lebensweg begleiten, der geprägt ist von Selbstfindungsprozessen, alltäglichen Problemen und vor allem der Frage: Was bedeutet es eigentlich, normal zu sein? Die zweite Staffel der Serie startet auf Netflix am 07.September.

Die Stadt ist übersät von grausam entstellten Leichen. Die Ermittlungen führen schnell zu einem alten Bekannten: John Kramer. Doch der Mann, der auch Jigsaw genannt wird, soll seit mehr als einem Jahrzehnt tot sein. Aber wer steckt dann hinter den Morden? Der Film "Jigsaw" ist mittlerweile der achte Teil der Saw-Reihe. Amazon zeigt ihn ab dem 8.September.

Der französische Künstler Paul Gauguin hat sich in sein selbsterwähltes Exil nach Französisch-Polynesien zurückgezogen. Während seinen Erkundungstouren über die Insel trifft er auf die junge Eingeborene Tehura, die Muse und auch Modell seiner bekanntesten Gemälde werden wird. Der gleichnamige Film "Gauguin" wird von Amazon ab dem 8.September ausgestrahlt.

Ab dem 09. September zeigt Sky den dritten Teil von Pitch Perfect. Anna Kendrik (Beca), Rebel Wilson (Fat Amy) und der Rest der Gruppe kommen erneut zusammen und müssen sich mit der Zeit nach dem College auseinandersetzen. Gemeinsame Auftritte der "Bellas" kommen aber auch nicht zu kurz - die A-Capella Gruppe geht auf Europa-Tour.

Der Film "Genauso anders wie ich" basiert auf einer wahren Geschichte. Der Kunsthändler Ron muss nach einer Affäre seine Ehe retten. Um das zu schaffen freundet er sich mit einem unbekannten Obdachlosen an, der des Öfteren in den Träumen seiner Frau aufgetaucht ist. Diese Freundschfaft wird den dreien einige Veränderungen bringen. Auf Amazon kann man den Film ab dem 12.September gucken.

"Auf meiner Haut" - Stefano Cucchi wurde 2009 festgenommen - und starb wenige Tage später auf mysteriöse Weise in einem Krankenhaus in Rom. Der Fall, der zu den größten Justizskandalen Italiens zählt, wurde nun verfilmt. Auf Netflix kann man die Geschichte rund um den Mann und seine Familie ab dem 12.September anschauen.

Amazon zeigt ab dem 14.September die vierte und letzte Staffel der Serie "Unreal". Die Serie handelt von der Produktion einer fiktiven Dating-Reality-Show namens "Everlasting". Die Produzentin Rachel muss nun zum vierten Mal versuchen, gutes Fernsehmaterial zu bekommen - dafür wird sie sogar selbst zur Bachelorette. Amazon verspricht ein explosives Finale.

"Ingobernable" ist das mexikanische Gegenstück zu "House of Cards". Kate del Castillo spielt Emilia Urquiza, die Frau des mexikanischen Präsidenten. Die First Lady, deren eigentliches Ziel es war, für Frieden und gute Lebensverhältnisse im eigenen Land zu sorgen, gerät in einen Gewissenskonflikt. Als sie herausfindet, dass ihr Mann Dreck am Stecken hat, geht es auf einmal um viel mehr, als nur die Korruption im Land - die zweifache Mutter muss um ihre Kinder kämpfen. Die zweite Staffel der Serie wird von Netflix ab dem 14. September ausgestrahlt.

Norm MacDonald ist ein kanadischer Schauspieler und Komiker. Netflix strahlt ab dem 14.September die erste Staffel der Talk-Show "Norm MacDonald has a Show" aus, in der er Gäste, wie Drew Barrymore, David Letterman, Jane Fonda, M. Night Shyamalan, Michael Keaton und Billy Joe Shaver begrüßt.

"Forever" ist eine neue Amazon-Serie, die ab dem 14. September zu sehen ist. oscar und June leben seit zwölf Jahren ein ziemlich langweiligs Leben in Kalifornien. Als sie beschließen, dass sie mehr Action in ihrer Ehe brauchen, nimmt diese einen ganz anderen Verlauf.

"American Vandal" ist eine Parodie jeglicher True-Crime und Highschool-Serien. Im Zentrum der ersten Staffel steht die Frage, welcher Schüler im Zuge eines Streiches 27 Autos der Lehrer mit Penissen bemalt hat. Worum es in der zweiten Staffel gehen wird, steht noch nicht fest. Ab dem 14.September kann man es auf Netflix selbst rausfinden.

In "Daddy´s Home 2" spielen erneut Mark Wahlberg und Will Ferrell die Hauptrollen. Dieses Mal müssen Brad und Dusty sich jetzt nicht mehr miteinander auseinandersetzen. Stattdessen kommt Dusty´s Vater (Mel Gibson) zu Besuch und sorgt fur Aufruhr. Amazon zeigt den Film ab dem 19.September.

Die Serie "Ballers" handelt von Spencer Strasmore, der Dwayne "The Rock" Johnson gespielt wird. Der Ex-American-Football-Star versucht nach dem Ende seiner Sportkarriere als Finanzberater und Mentor von jungen Talenten Fuß zu fassen. Dabei kommt es zu allerhand Schwierigkeiten, die er meistern muss. Die vierte Staffel der Serie zeigt Sky ab dem 20.September.

Violet Jones ist die Hauptperson im Film "Alte Zöpfe", der am 21.September auf Netflix Premiere feiert. Sie führt eigentlich ein perfektes Leben mit tollem Job und tollem Freund. Ihr Markenzeichen sind die immer gepflegten, makellos gestylten Haare. Auf einen Schlag verändert sich jedoch alles, sie merkt, dass sie eigentlich überhaupt nicht das Leben führt, was sie gerne hätte und alles nimmt seinen Lauf.

Ab dem 21.September kann man auf Amazon die erste Staffel der Thrillerserie "The Purge" anschauen. Die Serie basiert auf einer Film-Reihe und handelt von einem 12-Stunden-Zeitraum, in dem in Amerika alle Verbrechen legal sind – sogar Mord. Der Zuschauer durchlebt das Geschehen dabei mit mehreren, scheinbar voneinander unabhängigen Charakteren, die in einer Kleinstadt leben.

Annie Landsberg (Emma Stone) und Owen Milgrim (Jonah Hill) teilen ein ähnliches Schicksal. Beide lassen sich aus persönlichen Gründen zur Teilnahme an einer Arzneimittelstudie verleiten. Der Erfinder Dr. James K. Mantleray (Justin Theroux) verspricht ihnen bei Einnahme der Tabletten ein neues Leben und Hilfe bei allen psychischen Erkrankungen - ohne Nebenwirkungen. Premiere feiert die Serie "Maniac" bei Netflix am 21.September.

Der Dokumentarfilm "Quincy Jones - Mann, Künstler und Vater" berichtet ausführlich über das Leben der Musikikone. Als Überwinder von Rassengrenzen, Trompetenspieler, Produzent, Komponist und Mentor bekannter Musiker wie Michael Jackson hat er die Musikszene immens geprägt. Die Doku startet am 21.September auf Netflix.

Mit dem Sky Entertainment Monatsticket kann man ab dem 23. September die 13. Staffel Supernatural erstmals in Deutschland auf dem Sender Sky 1 schauen. Erneut müssen die Brüder Sam und Dean Winchester gegen Dämonen und weitere mystische Gestalten kämpfen.

"Justice Leauge" erzählt die Geschichte von einer Gruppe von Superhelden, um Batman (Ben Affleck), Superman (Henry Cavill) und Wonder Woman (Gal Gadot), die zusammen gegen das Böse kämpfen. Ab dem 24. September kann man den Film mit dem Sky Cinema Monatsticket anschauen.

Sky Atlantic zeigt ab dem 26. September die dritte Staffel der Comedy-Zeichentrickserie "Animals". Sie erzählt die Geschichten von in New York lebenden Tieren, die sich auffällig wie Menschen verhalten und mit Alltagsproblemen zu kämpfen haben. In jeder der 30 Minuten langen Folgen steht eine andere Tierart im Vordergrund.

Eigentlich hat Brad alles, um glücklich zu sein: Eine liebende Ehefrau, eine erfüllende Arbeit und einen talentierten Sohn. Trotzdem beschleicht ihn ständig das Gefühl, nicht genug erreicht zu haben. Im Film "Im Zweifel glücklich" macht er sich auf die Suche danach, was ihm im Leben wichtig ist. Ab dem 29.September kann man ihn auf Amazon dabei begleiten.

Der vierte Teil der Horrorfilm-Reihe "Insidious: The Last Key" startet auf Sky am 29. September. Wieder muss die Parapsychologin Elise Rainer den Kampf gegen Dämonen aufnehmen - dieses Mal jedoch in dem Haus, in dem sie selbst aufgewachsen ist.