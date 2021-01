Disney Plus, Netflix und Amazon Prime bieten auch im Februar 2021 wieder allerlei neue Serien und Filme im Stream. Amazon startet am 19. Februar etwa mit einer Neuverfilmung des Klassikers "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" - diesmal als Serie. Außerdem gibt Helena Zengel (bekannt aus "Systemsprenger") in "Neues aus der Welt" ihr US-Debüt an der Seite von Tom Hanks.

Nichts für schwache Nerven ist die Buchverfilmung von "Der Goldene Handschuh" auf Netflix. Disney Plus hingegen setzt Ende Februar mit dem neuen Angebot "Star" voll auf Serienklassiker wie Desperate Housewives, Akte X, 24, Prison Break, How I Met Your Mother, Family Guy oder Lost.

Weitere Stream-Highlights samt Trailer gibts in der Übersicht.