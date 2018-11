Foto: imago Jens Büchner wurde 1969 in Zwenkau bei Leipzig geboren. Er absolvierte eine Ausbildung zum Schlosser und arbeitete nach eigenen Angaben für die Staatssicherheit der DDR.

Büchner absolvierte in der Nähe von Bremen ein Studium zum Finanzwirt, das er 2004 abschloss. Nebenbei jobbte er in der Hansestadt. Das Bild zeigt ihn kurz vor seinem Abflug zum Dschungelcamp im Januar 2017.

Foto: imago So fing es an: Im November 2010 wanderte Jens Büchner mit seiner damaligen Freundin Jennifer Matthias und dem gemeinsamen Sohn auf die Ferieninsel Mallorca aus.

1 / 21