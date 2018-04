Foto: dpa





"Dies sind nicht die Taten eines Menschen. Es sind die Verbrechen eines Monsters."

US-Präsident Donald Trump am Freitagabend (Ortszeit) in einer Rede an die Nation zur Begründung der Militärschläge. Sie seien eine Vergeltung für den Einsatz chemischer Waffen, für die die USA Syriens Präsident Baschar al-Assad verantwortlich machen.