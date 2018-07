Foto: Reuters





Die Psyche

Grundsätzlich ist in der abgeschlossenen Höhle mit klaustrophobischen Reaktionen und existenziellen Todesängsten zu rechnen. Die jungen Fußballer hatten nichts zu essen, waren nass und unterkühlt. Zudem hatten sie tagelang keinen Kontakt nach draußen und wissen noch immer nicht, wie lange die lebensbedrohliche Situation dauern wird. "Der Kontakt zur Außenwelt war ein ganz entscheidender Lebensmotor", sagt der Berliner Psychologie-Professor Peter Walschburger. Seitdem sei die Hoffnung auf Rettung gewachsen, auch wenn weitere Gefahren warten.

Walschburger bewertet es positiv, dass sich die Jungen in einer Entwicklungsphase befänden, in der die Unternehmungslust maximal ausgeprägt sei. Dem Trainer falle die natürliche Führungsrolle für den Zusammenhalt in der Mannschaft zu. "Aber auch unter den Jugendlichen dürften sich Hierarchien herausbilden, in denen Einzelne den Lebenswillen der Gruppe stärken und das Überleben organisieren", sagt Walschburger. So fördere etwa auch das Training für einen möglichen Tauchgang den Zusammenhalt. "Ich bin zuversichtlich, dass da eine Heldengeschichte rauskommt." (Text: dpa)