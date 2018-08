Foto: Ronald Wittek / dpa





Bockbier:

Bockbier ist ein erfolgreicher norddeutscher Exportschlager. Das Starkbier hat in der Regel einen malzigen und süßlichen Geschmack und ist dickflüssiger in seiner Konsistenz. Sein Ursprung liegt im niedersächsischen Einbeck bei Göttingen. Dort wurde schon 1351 solch ein starkes Bier von den Einwohnern gebraut. Weil jeder Einwohner das Braurecht besaß, war stets zu viel vorhanden, sodass es unter anderem bis nach Bayern verkauft wurde. Außerhalb von Einbeck sprach man vom Bier nach einböckscher Brauart, in Bayern vom Bier aus Oambock. So entstand der Name Bock. Es zählt zu den Lagerbieren.