Foto: Foto: Mabel Amber, still incognito / pixabay





Platz 8: Lucy

"Lucy In The Sky With Diamonds" heißt das Lied der Beatles, das 1967 herausgegeben wurde. Der Name kann sowohl die englische Form, aber auch die Kurzform von Lucia oder Lucille sein, oder aus dem Italienischen beziehungsweise Lateinischem stammen. Seinen Ursprung hat der Name in dem lateinischen Wort "lux" und bedeutet "Licht" oder "die Leuchtende". Daher wurde der Name ursprünglich für Kinder verwendet, die bei Tagesanbruch geboren wurden. Unter den beliebtesten Labradoodle-Namen in Amerika belegt er Platz zwei.