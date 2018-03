Jeder kennt sie, nicht jeder mag sie, dennoch sind sie meistens unterhaltsam: Running Gags. Manchmal unterstreichen sie Charakterzüge von Figuren aus TV-Serien, halten die Handlung zusammen oder sorgen einfach nur für Belustigung. Und manche schaffen es sogar in den alltäglichen Sprachgebrauch von Serienfans.

Der Witz als wiederkehrendes Element kommt natürlich vor allem in Comedy-Serien vor, wird aber auch in anderen Genres gerne genommen. Wir haben Ihnen einige der besten Running Gags in Kultserien wie "Scrubs" oder "The Big Bang Theory" herausgesucht.