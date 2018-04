Nützliches: Um in Barcelona von A nach B zu kommen, sollte man sich ein Metro-Ticket kaufen. Die Tickets sind nicht so teuer. Wer am Flughafen ankommt, sollte besser mit dem Aerobús - also dem Flughafen-Bus - in die Stadt fahren. Der Bus hält an mehreren Haltestellen in der Stadt. Eine Taxifahrt kann einen schon mal um die 50 Euro kosten.

Tipps: Über den Plaça de Catalunya (hier im Bild) ist man schnell auf den Ramblas. Dort ist ein Besuch des Mercat de la Boqueria empfehlenswert. Ein weiterer Tipp: Eine Fahrt zum Montjuic. Von dem Berg hat man eine traumhafte Aussicht auf Barcelona. Wer die Natur liebt, dem lege ich noch einen Besuch des Park Güells nahe. Wer auch im Urlaub kein Fußballspiel seines Lieblingsvereins verpassen will, der sollte die deutsche Kneipe "Don Bratwurst" besuchen. Hier empfängt euch ein immer gut gelaunter Mann mit deutschem Essen und einer Leinwand, auf der ihr Fußball gucken könnt.



Quelle: Maurice Reding