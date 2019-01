1 / 15 Foto: Francisco Seco/AP/dpa



Borussia Dortmunds Angreifer Christian Pulisic wechselt zum FC Chelsea, bleibt dem Fußball-Bundesligisten aber bis zum kommenden Sommer erhalten. Wie der Herbstmeister am Mittwoch mitteilte, wird der 20 Jahre alte US-Nationalspieler mit sofortiger Wirkung zum Club aus der Premier League transferiert. Die Briten verleihen den Spieler aber bis zum Ende der laufenden Saison an den BVB. Die Höhe der Ablösesumme beträgt laut Vereinsangaben 64 Millionen Euro. Eine Leihgebühr für das kommende halbe Jahr wird demnach nicht fällig.

Der stark abstiegsgefährdete Bundesligist Hannover 96 hat schon zwei fixe Neuzugänge vermelden können. Einer davon ist Flügelspieler Nicolai Müller. Ihn leihen die Niedersachsen bis zum Saisonende von Eintracht Frankfurt aus. Dort kam der 31-Jährige nach überstandenem Kreuzbandriss nur auf sieben Liga-Einsätze.

Zudem soll Kevin Akpoguma bei der Mission Klassenerhalt helfen. Der 1,92 Meter große Abwehrspieler kommt auf Leihbasis von 1899 Hoffenheim zu Hannover 96. Er soll Stabilität in die wackelige Defensive der Mannschaft von Trainer André Breitenreiter bringen.

Der VfB Stuttgart hat den ersten Neuzugang für die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. Bei nur zwölf erzielten Treffern in der Vorrunde ist es keine Überraschung, dass der Neue ein Offensivspieler ist: Von Hertha BSC kommt Alexander Esswein. In dieser Saison kam der 28-Jährige für die Berliner nur in der Regionalligamannschaft zum Einsatz. Der VfB leiht Esswein mit Kaufoption bis Saisonende aus. Er bekommt die Nummer 14.

Nach Informationen des französischen Portals RMC und FootMercato verlässt Naldo bereits in den nächsten Tagen den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Der 36 Jahre alte Abwehr-Routinier aus Brasilien steht demnach vor einem Transfer zur AS Monaco. Der Vorletzte der französischen ersten Liga und Naldo hätten sich bereits auf einen Wechsel geeinigt, so RMC. Eine überraschende Entwicklung, gehörte Naldo in der vergangenen Saison doch zum absoluten Stammspieler.

Derweil steht ein anderer Defensivspieler aus der Bundesliga vor dem Abflug: Mats Hummels könnte den FC Bayern München noch im Winter verlassen. Für den deutschen Nationalspieler gibt es Interesse von der Insel. Laut englischen Medien soll vor allem der FC Chelsea am Innenverteidiger interessiert sein und auch schon ein Angebot von 33 Millionen Euro abgegeben haben. Beim aktuellen Tabellenzweiten nahm der 30-Jährige in der Hinrunde des Öfteren die Reservistenrolle ein.

Der Ersatz für Hummels könnte aus Spanien kommen. Wie die "Marca" berichtet, arbeitet Fußball-Bundesligist FC Bayern München auf einen Transfer vom Weltmeister Lucas Hernandez hin. Für den 22 Jahre alten Abwehrspieler von Atletico Madrid soll der deutsche Rekordmeister sogar bereit sein, die Ausstiegsklausel von 80 Millionen Euro zu ziehen. Weil beide Vereine jedoch ein gutes Verhältnis pflegen, gilt ein Winterwechsel aktuell als unwahrscheinlich.

Weiterer Zuwachs für den FC Bayern soll aus England kommen. Für das Mittelfeld ist der 28 Jahre alte Aaron Ramsey ein Thema in München. Sicher ist, dass der Engländer den FC Arsenal spätestens im Sommer verlassen wird: Sein Vertrag läuft aus und Verhandlungen zur Vertragsverlängerung sind gescheitert. Um noch eine Ablöse zu kassieren, müssten ihn die Londoner also noch im Winter abgeben. Im Rennen um Ramsey soll momentan jedoch der italienische Serienmeister Juventus Turin die Nase vorne haben.

Außerdem soll es den Münchnern ein weiterer Mittelfeldmann aus England angetan haben: Callum Hudson-Odoi (links) wird vom FC Bayern heiß umgarnt. Der deutsche Rekordmeister gilt jedoch nicht als einziger Interessent. Im Kampf um den 18-jährigen Flügelspieler konkurriert der FCB mit Rasenballsport Leipzig und wohl auch Borussia Dortmund. Laut britischen Medien soll die Forderung des FC Chelsea rund 40 Millionen Euro betragen.

Im abschließenden Hinrundenspiel gegen Borussia Mönchengladbach (2:1) stand Julian Weigl aufgrund der Personalnot in der Innenverteidigung zwar noch in der Startelf von Borussia Dortmund. Trotzdem könnte der 23-Jährige in der Rückrunde nicht mehr da sein. Der zentrale Mittelfeldspieler, der über weite Teile der bisherigen Saison nicht über die Reservistenrolle hinauskam, steht bei seinem Ex-Trainer Thomas Tuchel hoch im Kurs. Mit dem Transfer des Dortmunders möchte der französische Topklub Paris Saint-Germain auf den bevorstehenden Abgang von Adrien Rabiot reagieren.

Der FC Schalke 04 konnte in der Hinrunde nur 20 Tore erzielen. Das liegt es nahe, dass die Königsblauen auf der Suche nach Verstärkung sind. Wie Reviersport berichtet, versucht Sportvorstand Christian Heidel Munir El Haddadi (links) vom FC Barcelona auszuleihen. Eine Chance dürfte da sein: Bei Spaniens Topklub kam der 23 Jahre alte Angreifer in der laufenden Saison nur zu sieben Liga-Einsätzen.

Abhilfe in der Offensive des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 könnte aber auch ein Spieler aus der zweiten Liga schaffen. Der 26 Jahre alte Philipp Klement vom SC Paderborn hat in der Hinserie mit 16 Scorerpunkten in 17 Spielen auf sich aufmerksam machen können. Für den Transfer spricht, dass die Schalker schon mehrfach gute Erfahrungen mit Spielern aus der zweihöchsten deutschen Spielklasse gemacht haben.

Der Bundesligist aus Gelsenkirchen hat laut den Informationen der Sport Bild jedoch noch einen weiteren Namen auf seinem Zettel: Angreifer Dominic Solanke (Mitte), der beim FC Liverpool nur selten zum Einsatz kommt. Demnach sollen die Königsblauen über eine Leihe des englischen Nationalspielers bis zum Saisonende nachdenken. Aber auch der VfB Stuttgart soll an Solanke interessiert sein. Zudem wirbt Crystal Palace um die Dienste des 21-Jährigen.