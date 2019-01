1 / 49 Foto: dpa picture alliance / Andreas Gora



Martin Hinteregger heuert bei Eintracht Frankfurt an. Am Dienstag war der Innenverteidiger vom FC Augsburg suspendiert worden, nachdem der 26-Jährige am Samstag nach der 0:2-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach seinen Trainer Manuel Baum kritisiert hatte. Die Eintracht leiht Hinteregger bis zum Saisonende aus.

Wieder Eintracht Frankfurt: Der Fußball-Bundesligist bekommt auch Verstärkung aus Brasilien. Aus der U20 des FC São Paulo kommt Defensivtalent Tuta. Bei den Hessen unterschreib der 19-Jährige einen Vertrag bis 2023. Die Ablösesumme soll bei rund 1,7 Millionen Euro liegen.

Auf dem Transfermarkt hat Eintracht Frankfurt am Donnerstag auch ein drittes Mal zugeschlagen. Vom AS Monaco wechselt Almamy Touré (l.) an den Main. Der 22-Jährige erhält bei den Hessen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

Der polnische Stürmer Dawid Kownacki (M.) wechselt zu Fortuna Düsseldorf. Der 21-jährige Stürmer von Sampdoria Genua unterschrieb bei den Rheinländern einen Leihvertrag bis zum Saisonende mit anschließender Kaufoption.

Wohin wechselt Shinji Kagawa? Ein Wechsel zu Hannover 96 kommt laut "Bild"-Zeitung nicht zustande. Der Japaner von Borussia Dortmund befindet sich seit mehreren Stunden in der Türkei. Er soll bei Besiktas Istanbul hoch im Kurs stehen. Zuvor war der Japaner von Borussia Dortmund auch beim AS Monaco im Gespräch.

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem Ersatz für Innenverteidiger Naldo fündig geworden. Am letzten Transfertag machte der Fußball-Bundesligist die Verpflichtung von Jeffrey Bruma vom VfL Wolfsburg perfekt. Wie beide Vereine am Donnerstag mitteilten, leiht Schalke den 27 Jahre alten niederländischen Nationalspieler zunächst bis zum Saisonende aus. "Mein Ziel war es, einen Club mit guter Perspektive zu finden, bei dem ich Spielpraxis bekommen kann. Ich möchte nun möglichst schnell Teil des Teams werden und in der Rückrunde helfen, wo ich nur kann", sagte Bruma.

Steht Reece Oxford (r.) vor einer Rückkehr in die Bundesliga? Der ehemalige Gladbacher ist laut Sky Sports auf dem Wunschzettel vom FC Augsburg. Der Bundesligist möchte den Verteidiger von West Ham United ausleihen.

BVB-Talent Dzenis Burnic wird bis zum Saisonende an Zweitligist Dynamo Dresden verliehen. "Wir erhoffen uns, dass er auf gutem Niveau in einer guten Mannschaft entsprechend Spielpraxis bekommt. Es ist eine Leihe ohne Option", sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc.

RB Leipzig zeigt Interesse an einer Leihe des englischen U17-Weltmeisters Emile Smith Rowe (l.) von Arsenal London. "Ich kann bestätigen, dass der Spieler in Leipzig ist", sagte Trainer Ralf Rangnick auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel bei Hannover 96. Zur Stunde befinde sich der 18-Jährige im Medizincheck.

Lucas Perez von West Ham United spielt laut der Zeitung "Estadio Deportivo" demnächst nicht für Schalke 04. Demnach soll der 30-Jährige vor einem Wechsel zu Betis Sevilla stehen. Die Gelsenkirchener hatten sich Hoffnung auf eine Verpflichtung des Stürmers gemacht.

Hat Schalke mehr Glück bei Vincent Janssen von Tottenham Hotspur? Die britische Zeitung "Sun" berichtet von Gesprächen zwischen dem Mittelstürmer und dem Bundesligisten. Demnach soll der Niederländer bis zum Sommer an die Knappen ausgeliehen werden. Zusätzlich soll eine Kaufoption für den Stürmer vereinbart werden. Laut Journalist Paul Gilmour wollen die Engländer Janssen nur zum Verkauf anbieten. 13,6 Millionen Euro sollen die Spurs für die Niederländer verlangen.

Spielt Havard Nordtveit (r.) bald in der Premier League? Der Mitteldfeldspieler der TSG Hoffenheim steht laut Informationen des norwegischen Fernsehsenders TV2 auf dem Zettel vom FC Fulham. Für Nordtveit wäre es eine Rückkehr in die höchste englische Spielklasse. 2007 hatte er seine Heimat verlassen und wechselte in die Jugendakademie von Arsenal London. Seinen ersten Profieinsatz in der Premier League feierte er für den Stadtrivalen West Ham United.

Eine Leihe von Pablo Maffeo vom VfB Stuttgart zu Betis Sevilla oder zum FC Valencia ist wohl vom Tisch. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Der Spanier steht bei den Stuttgartern noch bis 2023 unter Vertrag.

Borussia Dortmund will sich laut "France Football" wohl noch in diesem Winter mit Mittelfeldspieler Hakim Ziyech von Ajax Amsterdam verstärken. Die Dortmunder sollen bereit sein, für den 25 Jahre alten Marokkaner 35 Millionen Euro zu bezahlen. Wie die "Sport Bild" berichtet, wird der Transfer im Winter nicht stattfinden. Demnach möchte Ajax seinen Mittelfeld-Superstar nicht abgeben.

Der 31 Jahre alte Angreifer Sandro Wagner vom FC Bayern München wechselt mit sofotiger Wirkung zum chinesischen Klub Tianjin Teda. Der ehemalige Spieler des SV Werder Bremen soll dort ein Jahresgehalt von 7,5 Millionen netto erhalten. Die Bild berichtet von einer Ablösesumme von fünf Millionen Euro.

Fix: Der 18-jährige Flügelspieler Rabbi Matondo von Manchester City schließt sich dem Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 an. Hinsichtlich der Ablösemodalitäten haben beide Clubs Stillschweigen vereinbart. Zudem enthält der Vertrag bis 2023 wohl eine Rückkaufklausel in Höhe von 50 Millionen Euro. In 21 Einsätzen für die U23 des amtierenden englischen Meisters sicherte sich das Talent wettbewerbsübergreifend 15 Scorerpunkte.

Ivo Ilicevic kommt zurück in die Bundesliga. Der ehemalige Spieler des Hamburger SV wechselt zum 1.FC Nürnberg. Dort hat er einen leistungsbezogenen Vertrag unterschrieben. Zuletzt war der 32-jährige Flügelspieler in Kasachstan für Kairat Almaty aktiv.

Abdul Rahman Baba ist nicht mehr Teil des FC Schalke 04. Seine Leihe wurde vorzeitig beendet. Der 24 Jahre alte Linksverteidiger vom FC Chelsea schließt sich leihweise dem französischen Erstligisten Stade Reims an.

Caiuby (2.v.l.) kann sich einen neuen Klub suchen. Er wurde vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg suspendiert. Beim 30-jährigen Flügelspieler ist die länger anhaltende Nicht-Anwesenheit der Grund für die Suspendierung beim FCA.

Luka Jovic hat sich mit seinen Leistungen beim deutschen Erstligisten Eintracht Frankfurt in den Fokus einiger europäischer Spitzenvereine gespielt. Neben dem FC Bayern München, dem FC Barcelona soll nun auch laut AS der amtierende Champions League-Sieger Real Madrid sein Auge auf den 21-jährigen Angreifer geworfen haben. Bei allen Klubs ist er ein Thema für den Sommer 2019.

Laut Informationen verschiedener Medien macht sich der schottische Spitzenklub Celtic Glasgow offenbar Hoffnungen auf ein Leihgeschäft für Jeremy Toljan. Der 24-jährige Linksverteidiger besitzt bei Borussia Dortmund zurzeit nur eine Nebenrolle.

Die TSG 1899 Hoffenheim meldet Vollzug: Der Wechsel von Lucas Ribeiro vom EC Vitória aus Brasilien zu den Kraichgauern ist perfekt. Der 20-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben. Für das brasilianische Abwehrtalent investiert die TSG nach Informationen der "Bild"-Zeitung eine Ablöse von 3 Millionen Euro.

Nach zwölf Jahren werden sich die Wege von Fabian Lustenberger und Hertha BSC im Sommer trennen. Der 30-jährige Mittelfeldspieler wird stattdessen in seine Heimat zu Young Boys Bern wechseln. Dort hat er einen Dreijahresvertrag unterzeichnet.

Amin Younes erwägt aufgrund mangelnder Einsatzzeiten beim italienischen Erstligisten SSC Neapel noch in diesem Winter einen Transfer und könnte möglicherweise zu einem Bundesligisten wechseln. Gerüchten zufolge ist der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart am 25 Jahre alten Flügelspieler interessiert.

Im Winterrtrainingslager spielte er noch gegen den Eredivisie-Klub Willem II, nun spielt er im kommenden halben Jahr genau für diesen Verein: Alexander Isak (links). Sein Verein Borussia Dortmund bestätigte den Transfer. Der 19-Jährige Schwede wechselt mit sofortiger Wirkung bis Saisonende in die Niederlande.

Berkay Özcan hat den VfB Stuttgart verlassen und sich dem Zweitligisten Hamburger SV angeschlossen. Bei den Norddeutschen hat der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler einen ligaunabhänigigen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 erhalten. Über die Ablösemodalitäten machten beide Klubs keine Angaben.

Gianluca Mancini ist eine der interessantesten Entdeckungen in der bisherigen Spielzeit der italienischen Serie A. Der 22-jährige Italiener entwickelte sich im vergangenen halben Jahr zum Stammspieler bei Atalanta Bergamo. Nach Angaben der italienischen Sportzeitschrift "Gazzeta dello Sport" soll nun auch der FC Bayern München seine Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt haben.

Fußball-Bundesligist Rasenballsport Leipzig hat sich erneut beim österreichischen Partnerklub FC Red Bull Salzburg bedient und Offensivmann Hannes Wolf verpflichtet. Der 19-Jährige erhält in Leipzig ab Sommer einen Vertrag bis Juni 2024. Sein Kontrakt in Salzburg wäre noch bis 2020 gelaufen. Laut kicker-Informationen haben die Sachsen eine Ausstiegsklausel genutzt.

Wilfried Zaha soll von vielen Klubs heiß umworben sein. Nun steht er offenbar auch auf der Liste vom deutschen Erstligisten Borussia Dortmund ganz oben. Bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den zum FC Chelsea wechselnden Flügelstürmer Christian Pulisic soll der 26-jährige Offensivmann vom englischen Premier League-Klub Crystal Palace nach Informationen der "Sport Bild" der Wunschkandidat sein.

Der Bankplatz vom etatmäßigen Stammkeeper Ralf Fährmann beim FC Schalke 04 am ersten Spieltag nach der Winterpause stellte eine große Überraschung dar. Nach BILD-Informationen scheint nun gar ein sofortiger Absprung des 30-Jährigen möglich.

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach soll sich laut dem "Express" mit dem 26 Jahre alten Linksverteidiger Alberto Moreno (links) auseinandersetzen. Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach soll sich laut dem "Express" mit dem 26 Jahre alten Linksverteidiger(links) auseinandersetzen. Der Spanier spielt beim englischen Top-Klub FC Liverpool schon länger kaum eine Rolle und hat bislang auch seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängert: Damit wäre er im Sommer ablösefrei.

Der Wechsel von Carlos Salcedo in seine Heimat zu Tigres UANL ist perfekt. Die Mexikaner haben die Verpflichtung des 25 Jahre alten Verteidigers vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt offiziell verkündet. Dem Vernehmen nach kassieren die Frankfurter circa 8,8 Millionen Euro.

Der brasilianische Stürmer Jonathas kehrt Bundesligist Hannover 96 zurück. Demnach wurde die Leihe des 29 Jahre alte Angreifers vorzeitig beendet. Im vergangenen halben Jahr spielte er für den brasilianischen Spitzenklub Corinthians São Paulo.

Linksaußen Leandro Trossard (rechts) ist ins Blickfeld mehrerer Vereine geraten - auch aus der deutschen Bundesliga soll mit Borussia Mönchengladbach ein Klub an dem 24-Jährigen interessiert sein. Er könnte Thorgan Hazard ersetzen, der wohl vor einem Wechsel zu Gladbachs Ligakonkurrent Borussia Dortmund steht.

Der Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat die Verpflichtung von Linksverteidiger Markus Suttner bekannt gegeben. Der 31-jährige Österreicher, der in Deutschland bereits zwei Jahre für den FC Ingolstadt am Ball war, kommt bis Saisonende auf Leihbasis vom englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Dort absolvierte er in der laufenden Spielzeit lediglich ein Pflichtspiel.

Paul Seguin vom deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg hat vorerst einen neuen Verein. Das Wolfsburger Eigengewächs wird an Zweitligist Greuther Fürth verliehen, die auch eine Kaufoption ab Sommer besitzen. Trotz eines Profikontraktes bis 2020 sah der 23-Jährige beim VW-Klub zuletzt keine Perspektive mehr.

Der VfB Stuttgart verstärkt sich mit dem 18-jährigen Abwehrtalent Ozan Kabak vom türkischen Spitzenklub Galatasaray Istanbul. Wie türkische Medien übereinstimmend berichten, zahlt der VfB etwa zwölf Millionen Euro. Gerüchten zufolge soll der FC Bayern München die Schwaben bei diesem Transfer unterstützt haben - ähnlich wie damals den SV Werder Bremen bei Serge Gnabry.

Fix: Leonardo Balerdi wechselt zu Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund. Das 19-jährige Abwehrtalent vom argentinischen Spitzenklub Boca Juniors hat beim BVB einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Die Ablöse für Balerdi soll bei zwölf Millionen plus Bonuszahlungen liegen.

Der 23 Jahre alte Frankfurts Marc Stendera ist ein Kandidat beim Zweitligisten 1.FC Köln. Demnach kennt Kölns Sportdirektor Armin Veh den Mittelfeld-Abräumer aus seinen alten Eintracht-Tagen und gilt als Förderer von ihm. Denkbar sei neben einem Kauf auch ein Leihgeschäft.

Der FC Bayern München hat die Verpflichtung des Franzosen Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart bekannt gegeben. Der Weltmeister wechselt im Sommer nach München und kostet dank einer Ausstiegsklausel 35 Millionen Euro.

Steven Zuber wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim zum Ligakonkurrenten VfB Stuttgart. Der 27 Jahre alte Schweizer Nationalspieler erhält einen Vertrag bis zum Saisonende. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Bei der TSG hatte er keinen Stammplatz mehr inne.

Peter Bosz, neuer Trainer von Bayer Leverkusen, soll den Klub ins internationale Geschäft führen. Dafür könnte er einen neuen Spieler bekommen. Der Niederländer Tonny Vilhena wird mit der Werkself in Verbindung gebracht. Vilhena ist gelernter Mittelfeldspieler, kann aber auch als Ausßenverteidiger agieren.

Bei Domencio Tedesco besitzt Franco Di Santo (links) keine Zukunft mehr. Nach den Querelen zu Beginn der Saison wurde der Angreifer des FC Schalke 04 vor dem Trainingslager im spanischen Benidorm aussortiert. Mit dem chilenischen Erstligisten Colo Colo könnten die Knappen nun einen Abnehmer gefunden haben. Auch der türkische Verein Galatasaray Istanbul soll sein Interesse hinterlegt haben.

Der Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 streckt seine Fühler offenbar nach Abwehr-Allrounder Kevin Mbabu vom Schweizer Erstligisten Young Boys Bern aus. Laut dem Nachrichtenportal "Nau" spielt Mbabu in den Wintertransfer-Planungen der Schalker eine "wichtige Rolle". Im Gespräch ist eine eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro. Der Sohn eines Franzosen und einer Kongolesin soll die Lücke auf der rechten Abwehrseite schließen. Zuletzt wurde Mbabu aber auch mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Außerdem soll auch Eintracht Frankfurt an den Diensten des 23-Jährigen interessiert sein.

Leihe bestätigt: Hoffenheims Vincenzo Grifo kehrt vorerst zum SC Freiburg zurück. Im Breisgau erhält der 25-jährige Offensivspieler einen Vertrag bis Saisonende - dabei soll es wohl auch bleiben. Die Hoffenheimer betonten, dass Grifo anschließend zurückkehren wird. Dort läuft sein Arbeitspapier noch bis 2022.

Felix Wiedwald läuft im kommenden Halbjahr im Dress des MSV Duisburg auf. Denn der Ex-Werderaner ist auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt zum Fußball-Zweitligisten gewechselt. Der Keeper hofft im deutschen Unterhaus mehr Spielpraxis zu bekommen. Von 2011 bis 2013 lief der 28-Jährige schon einmal für mdie Zebras auf, kam in dieser Zeit auf 47 Ligaspiele. Zuletzt war Wiedwald bei der Eintracht nur noch die Nummer vier hinter Stammkeeper Kevin Trapp sowie dessen Ersatzmännern Frederik Rönnow und Jan Zimmermann.

Wechsel offiziell: Der Ex-Werderaner Naldo verlässt den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und schließt sich mit sofortiger Wirkung der kriselnden AS Monaco aus Frankreich an. Bei den Monegassen hat er einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Dem Team von Trainer-Neuling Thierry Henry soll der 36-jährige Abwehr-Routinier mit seiner Erfahrung aus 358 Bundesliga- und 88 Europapokalspielen im Abstiegskampf helfen. Laut Medienangaben beträgt die Ablöse 1,2 Millionen Euro.