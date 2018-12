Foto: dpa picture alliance





Fritz Honka (1935 – 1998)

Im Alter von 35 Jahren beging der bei Shell in Hamburg beschäftigte Nachtwächter seinen ersten Mord. Das Opfer war eine Friseurin und Gelegenheitsprostituierte, deren Leichenteile er zersägte und bei sich in der Wohnung versteckte. Jahre später erging es drei weiteren Frauen so, die sich Honka im St-Pauli-Rotlicht-Milieu aufgabelte. Die Morde kamen erst durch einen Zufall ans Licht. Nachdem es in dem Haus gebrannt hatte, in dem auch Honka wohnte, entdeckte ein Feuerwehrmann bei einer Sicherheitsüberprüfung in einer Abseite der Dachgeschosswohung Leichenteile in einer Plastiktüte. Als die Wohnung des 39-Jährigen daraufhin durchsucht wurde, fand man diverse verstümmelte und mumifizierte Überreste von vier Frauen. 1976 wurde Honka zu 15 Jahren Freiheitsstrafe und Unterbringung in einem psychiatrischem Krankenhaus wegen Mordes in einem und wegen Totschlags in drei Fällen verurteilt. 1998 starb Honka im Alter von 63 Jahren in einer Hamburger Nervenklinik.