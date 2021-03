Idris Elba als Cowboy in der Stadt, Melissa McCarthy als Superheldin oder John David Washington als durch die Zeit reisender Agent: Netflix, Amazon, Disney und Sky haben im April wieder jede Menge sehenswerte Filme und Serien im Angebot. Mit der Comedy-Show "Last One Laughing" meldet sich auch Bully Herbig wieder zurück. Disney+ Star zeigt zudem die 17. Staffel der Erfolgsserie Grey's Anatomy in deutscher Erstaustrahlung. Viele schwarze Fußballerinnen und Fußballer aus der deutschen Nationalmannschaft erzählen ihre Geschichte in der Dokumentation Schwarze Adler.

Wir zeigen die Streaming-Highlights in der Übersicht.