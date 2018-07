Foto: imago





Prinz von Bel-Air

Heute ist Will Smith ja eher dafür bekannt, in mäßig guten Filmen mitzuspielen - gelegentliche Ausreißer gibt es natürlich immer, aber bitte, "After Earth" ging ja wohl gar nicht. Wie dem auch sei, bekannt wurde er durch seine Rolle in der Serie "Prinz von Bel-Air", die von 1990 bis 1996 in sechs Staffeln (148 Episoden) die Geschichte des jungen und frechen Will aus Philadelphia in Beverly Hills erzählte.