Markus Söder soll Horst Seehofer als Ministerpräsident in Bayern beerben. Der Franke hat viele politische Gesichter und zeigt sich auch im Karneval stets in anderen Rollen. Bei der Fastnacht in Franken zeigte er sich schon als Gandalf, Marilyn Monroe, Homer Simpson, Shrek, Edmund Stoiber oder Mahatma Gandhi Ein Best-of.