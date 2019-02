Der Beruf des Influencers wird oft belächelt. Sie würden den ganzen Tag drapiertes Essen an den schönsten Orten der Welt essen, teure Designerkleider tragen, Minderjährigen auf diese Weise falsche Werte vermitteln und damit auch noch viel Geld verdienen. So oder so ähnlich lauten die Vorurteile gegenüber dem Berufsfeld. Mag sein, dass all dies stimmt.

Fakt ist jedoch, dass hinter jedem Instagram-Foto viel Arbeit steckt und der Blogger alle Aufgaben übernimmt, die bei einer Foto-Produktion mitunter auf mehrere Menschen aufgeteilt werden: Haare und Make-Up, Styling, Fotografie und Bildbearbeitung. Da liegt es nahe, dass die Influencer sich Unterstützung holen.

Dabei fällt die Wahl so häufig auf den Freund oder Mann, dass es dafür mittlerweile sogar einen eigenen Namen gibt: "Instagram-Husband", zu Deutsch Instagram-Ehemann. Dieser schießt die Fotos, organisiert Termine und baut sich manchmal nebenbei sogar ein eigenes Geschäft in der Branche auf. Wir zeigen die bekanntesten Influencer-Pärchen Deutschlands.