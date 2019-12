Foto: André Kempner/Leipziger Volkszeitung





5. "Wonderful Dream" (Holidays Are Coming) - Melanie Thornton

Das Lied entstand 2001 auf Basis des Original Coca-Cola-Jingles "Holidays are Coming", der erstmals 1996 zusammen mit dem Coca-Cola-Weihnachtstruck in einem Werbespot erschien. Das Foto zeigt Melanie Thornton bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt 2001 in Leipzig für die Coca-Cola-Christmas-Tour. Sie war an Bord eines Flugzeugs, das am 24. November 2001 verunglückte. Das Lied wurde von 2001 bis 2005 für die Coca-Cola-Weihnachtswerbung verwendet und schließlich 2006 von Sarah Conners "The Best Side of Life" abgelöst.