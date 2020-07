Foto: KERIM OKTEN





Großbritannien: Vor der Einreise ins Vereinigte Königreich ist eine elektronische Anmeldung Pflicht. Sofern man sich zwei Wochen vor der Ankunft nur in Deutschland oder festgelegten anderen Ländern aufgehalten hat, gilt keine 14-Tage-Quarantäne nach der Einreise. Es aber viele regionale Unterschiede. In England sind Kontakte etwa auf 30 Personen begrenzt, in Schottland auf acht. In Leicester gibt es momentan einen regionalen Lockdown. Vielerorts herrscht eine Maskenpflicht, mindestens im Nahverkehr.