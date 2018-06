Foto: imago Nach seinem Volontariat bei einem radiosender startete Matthias Opdenhövel ab 1993 bei Viva durch. Vier Jahre lang war er bei Viva zu sehen, ehe er Anfang 1998 in das Frühstücksfernsehen von Sat.1 wechselte. Seit 2011 moderiert Opdenhövel die Sportschau der ARD. Auch Aleksandra Bechtel war 1993 eines der ersten Gesichter bei Viva. Sie blieb bis 1999 und moderierte später Big Brother bei RTL. Mittlerweile ist es um sie auch still geworden.

Das wohl bekannteste Gesicht von Viva war Stefan Raab. Nachdem er zunächst Werbejingles komponierte, fing er im Dezember 1993 mit der Moderation von Vivasion beim Musiksender an und machte auch erstmals national mit dem Song "Böörti Böörti Vogts" zur WM 1994 auf sich aufmerksam. 1999 folgte der Wechsel zu Pro Sieben, wo er mit TV Total deutschlandweit bekannt wurde und mehrere Generationen begeisterte. Als Produzent für den Eurovision Songcontest verhalf er Lena 2010 zum Sieg. 2015 verabschiedete sich Raab von der TV-Bühne, kündigte aber Ende 2017 ein Liveprogramm für den Herbst 2018 an . Dieses sollte nur einmalig stattfinden, wegen der hohen Nachfrage wurden aber zwei weitere Termine bekannt gegeben.

Foto: imago Neben Stefan Raab gehörte auch Heike Makatsch von Beginn an zum Moderatorenteam von Viva. Bis 1997 moderierte sie Interaktiv sowie Heikes Hausbesuche. Im Anschluss startete sie ihre Schauspielkarriere und war unter anderem in "Resident Evil", "Männerpension", "Hilde" sowie zuletzt in zwei Tatorten zu sehen.

