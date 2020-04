Foto: arte/dpa





In „Das Leben des Brian“ nimmt die britische Komikergruppe Monty Python die Jesusgeschichte in satirischer Art und Weise aufs Korn. Fälschlicherweise wird Brian, der zur gleichen Zeit wie Jesus Christus geboren wird, zum Messias erklärt. Ungewollt zieht Brian so nicht nur die Aufmerksamkeit seiner Anhänger, sondern auch der römischen Besatzer auf sich und wird gekreuzigt. In der finalen Szene singen die Gekreuzigten den Song „Always Look on the Bright Side of Life“.

"Das Leben des Brian" wurde bei der Veröffentlichung im Jahr 1980 kontrovers diskutiert. Es ist daher nicht verwunderlich, dass der Film für Feiertage verboten wurde. Auch andere Filme von Monty Python, so zum Beispiel „Der Sinn des Lebens“, stehen auf dem Feiertagsindex.