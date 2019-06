Foto: dpa





"Bond, James Bond."

So stellt sich der Top-Agent seiner Majestät seit mehr als 60 Jahren in den Filmen vor. So bekannt dieses Zitat ist, so uneinheitlich sind sich die Fans bei der Frage nach dem besten Bond-Darsteller. Sei`s drum, alle Bond-Mimen bestellen ihren Martini "geschüttelt, nicht gerührt".