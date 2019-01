Foto: Constantin Film /dpa





Der Untergang

Die letzten Tage im Leben von Adolf Hitler: Der Untergang spielt hauptsächlich im Führerbunker in Berlin in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Gezeigt wird ein Adolf Hitler, der den Bezug zur Realität verloren hat: Blinde Hoffnung, die nahende Niederlage noch abwenden zu können, aussichtslose Befehle an die Generäle und Verachtung derer, die den wahren Ernst der Situation äußern.

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz porträtiert den Führer des Dritten Reichs mit erschreckender Überzeugungskraft. Der Untergang zeigt die Geschehnisse im Führerbunker in einer Art, die den realen Begebenheiten wohl entsprechen könnten und offenbart einen Einblick in die Gefühlswelt der Menschen in den letzten Kriegstagen zwischen Hoffnungslosigkeit und blinder Zuversicht.