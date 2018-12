1 / 49 Foto: imago



Im Januar erwacht der Sherwood Forrest erneut zum Leben. Ein Remake von "Robin Hood" kommt am 10. Januar in die Kinos. Der Titelheld wird von Taron Egerton gespielt, sein Kumpel John wird von Jamie Foxx verkörpert und auch Serienstar Jamie Dornan ist dabei. Regisseur ist Otto Bathurst, der mit der Serie "Peaky Blinders" bereits bewiesen hat, dass er historischen Stoff umsetzen kann.

1 / 49 Foto: Focus Features



Saoirse Ronan als Maria Stuart und Margot Robbie als Elizabeth I.: Das hält der Historienfilm "Maria Stuart, Königin von Schottland" ab dem 17. Januar für Fans bereit. Der Film beleuchtet die Rivalität der beiden Frauen.

1 / 49 Foto: imago



Kostümgewaltig bekämpft Margot Robbie ("I, Tonya") Maria Stuart, die bereits mit neun Monaten zur Königin von Schottland gekrönt worden ist. Als sie mit 18 durch den Tod ihres Ehemanns von Frankreich nach Schottland zurückkehrt, eskaliert der Kampf um den Thron.

1 / 49





1 / 49 Foto: imago



Hugh Jackman spielt die Hauptrolle in "Der Spitzenkandidat". Der Film erscheint ebenfalls am 17. Januar. Der Film begleitet den Aufstieg und Fall des US-Senators Gary Hart, der einst Hoffnungsträger junge Wähler war und als demokratischer Präsidentschaftskandidat für 1988 galt. Doch dann brachte eine Affäre seine Karriere ins Wanken. Neben Jackman sind Vera Farmiga, J.K. Simmons und Alfred Molina in dem Film zu sehen.

1 / 49 Foto: Universal Pictures/dpa



James McAvoy brillierte in "Split". In dem Film spielt er einen Mann mit multipler Identitätsstörung, der 23 verschiedene Persönlichkeiten beherbergt. Mit "Glass" kommt am 17. Januar eine Fortsetzung in die Kinos. Mit dabei sind auch Bruce Willis und Samuel L. Jackson aus "Unbreakable – Unzerbrechlich“. Der Film ist vor mehr als 16 Jahren in den Kinos gelaufen und Regisseur M. Night Shyamalan hatte damals schon die Vision einer Trilogie.

1 / 49



Es gibt bereits einen deutschen Trailer zu "Glass" - der beunruhigend spannend wirkt.

1 / 49 Foto: imago



Am 24. Januar erscheint "Creed II" mit Sylvester Stallone und Michael B. Jordan - wie in dem Ursprungsfilm "Creed" geht es um die Boxer Adonis, Ivan Drago und dessen Sohn Viktor.

1 / 49 Foto: imago



Was für ein Star-Auflauf: David Lowery, Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover und Sissy Spacek sind zusammen in "The Old Man & the Gun", der am 31. Januar in die Kinos kommt, zu sehen. Es geht um einen in die Jahre gekommenen Bankräuber, der mittlerweile in einer Seniorenanlage lebt und es trotzdem nicht sein lassen kann, Überfälle zu planen.

1 / 49 Foto: Warner Bros. Pictures/dpa



"The Lego Movie" war ein voller Erfolg und hat sogar für Umsatzsteigerungen beim Spielzeughersteller gesorgt. Am 7. Februar kommt die Fortsetzung "The Lego Movie 2" in die Kinos, nachdem der Start bereits verschoben worden war. Der erste Teil spielt in der Lego-Welt eines Achtjährigen. Am Ende kommt es zu einem Ereignis mit den Duplo-Steinen seiner kleinen Schwester und das Sequel soll an dieser Stelle ansetzen - allerdings einige Jahre später.

1 / 49 Foto: DreamWorks Animation L.L.C./20th Century Fox/dpa



Das Oscar-nominierte Animationsabenteuer geht in die dritte Runde: Mit "Drachenzähmen leicht gemacht 3" kommt am 7. Februar ein weiterer Teil der Geschichte um den Wikinger Hicks und seinen freundlichen Drachen Ohnezahn in die deutschen Kinos.

1 / 49





1 / 49 Foto: imago



Barry Jenkins ist der Regisseur von "If Beale Street Could Talk". Der Film erscheint am 14. Februar in den deutschen Kinos. Es geht um eine junge afroamerikanische Frau, die versucht, den Namen ihres fälschlicherweise angeklagten Ehemannes reinzuwaschen.

1 / 49





1 / 49 Foto: imago



Lucas Hedges spielt die Hauptrolle im am 21. Februar erscheinenden Film "Der verlorene Sohn" (Originaltitel: Boy Erased). Er lebt in einer US-amerikanischen Kleinstadt. Als Hedges seinen Filmeltern eines Tages von einer Vergewaltigung durch seinen College-Schwarm erzählt und ihnen erklärt, er glaube schwul zu sein, schickt sein Vater ihm ein Programm, bei dem Homosexuelle in mehreren Schritten umgepolt werden sollen.

1 / 49





1 / 49 Foto: dpa



In einer Welt, in der es fast keine Frauen gibt, können alle Bewohner durch einen Strom von Bildern, Wörtern und Geräuschen ihre Gedanken teilen. Die meisten Frauen wurden durch einen Virus getötet. Dann jedoch trifft der junge Todd Hewitt (Tom Holland) eine Frau namens Viola Eade (Daisy Ridley, rechts.), die den Schlüssel zu den vielen Geheimnissen dieser Welt in sich tragen könnte. Auch der Sänger Nick Jonas (links) spielt in "Chaos Walking" mit, Kinostart ist am 28. Februar.

1 / 49 Foto: dpa



Ein Science-Fiction-Film und Annette Bening ist mit dabei. Das ist insofern eine Besonderheit, als dass die Oscar-nominierte in "Captain Marvel" ihr Debüt in dem Genre gibt. Der Film soll am 7. März in die deutschen Kinos kommen. Mit dabei sind außerdem Brie Larson, Samuel L. Jackson und Jude Law.

1 / 49 Foto: Tele 5/dpa



"Friedhof der Kuscheltiere" kommt 2019 in die deutschen Kinos. Das Remake des Klassikers soll am 4. April anlaufen. In dem Film zieht Louis Creed mit seiner Frau in die Nähe eines verwunschenen Haustierfriedhofes - der sich als alte indianische Ruhestätte entpuppt und über die Macht verfügt, Tote ins Leben zurückzuholen.

1 / 49 Foto: Screenshot Youtube



Ein zweites Remake, das 2019 auf die Knio-Fans wartet: Am 4. April kommt "Dumbo" in die deutschen Kinos. Mit dabei sind Colin Farrell, Michael Keaton und Eva Green; Regie führt Star-Regisseur Tim Burton ("Alice im Wunderland").

1 / 49





1 / 49



Ein Junge, der zum Superheld wird und seine Fähigkeiten entdeckt: Darum geht es in dem Marvel-Film "Shazam", der am 4. April in die deutschen Kinos kommt. Gerüchten zufolge soll Dwayne Johnson den Gegenspieler des jungen Helden spielen.

1 / 49 Foto: Universal Pictures/dpa



Hellboy ist kein Unbekannter. Der Film ist allerdings, wie sich viele Fans erhofft haben, keine Fortsetzung. Es handelt sich vielmehr um ein Remake, die Titelrolle spielt "Stranger Things"-Star David Harbour. Der Film kommt am 12. April 2019 in die Kinos.

1 / 49



Pure Muskelkraft: Für „Hellboy“ unterzog sich Harbour, der sich selbst als Sportmuffel betitelt, einem knallharten Training.

1 / 49 Foto: Christopher Jue/dpa



Und noch einmal Marvel: "Avengers 4" erscheint am 25. April. Der Krieg gegen Thanos (Josh Brolin) geht in dem Film in die zweite Runde. Die vereinten Superhelden der Avengers und der Guardians of the Galaxy kämpfen gegen den Tyrann.

1 / 49 Foto: Josie Majetic



Auch in Bremen war der Hype um das Handy-Spiel Pokémon Go riesig, der WESER-KURIER druckte anlässlich der Berichterstattung diese Illustration im Sommer 2016 - und sie ist wieder aktuell. Denn im kommenden Jahr kommt der Film "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" in die deutschen und Bremer Kinos, Start soll am 9. Mai sein. Im Film leben Menschen und Pokémon friedlich in Ryme City. Doch es beginnt in der Stadt zu brodeln. Detektiv Pikachu muss ran, um die Vorfälle aufzuklären.

1 / 49 Foto: ProSieben/dpa



Keanu Reeves kehrt erneut als "John Wick" auf die Leinwände zurück. Der dritte Teil der Reihe erscheint am 23. Mai in den deutschen Kinos. Auch Reeves Matrix-Kumpel Laurence Fishburn spielt übrigens auch in dem Film mit. Gerüchten zufolge ist auch Oscarpreisträgerin Halle Berry mit dabei - eine Bösewichtin soll sie wohl nicht spielen.

1 / 49 Foto: Deen van Meer/dpa



Ab März 2019 wird es das Musical "Aladdin" in Stuttgart geben - aber nicht nur das. Auch ein Film über den Zeichentrick-Klassiker kommt heraus: Am 23. Mai ist es soweit. Die Besetzung ist hockarätig: Will Smith spielt den Dschinni, Naomi Scott die Prinzessin Jasmin und Aladdin wird von Mena Massoud verkörpert. Regie führt Guy Ritchie.

1 / 49





1 / 49 Foto: Arrizabalaga;Strauss/EPA/dpa/dpa



Auch auf Brad Pitt (links) können sich die Kinofans im kommenden Jahr freuen: Er wird im Science-Fiction-Fillm "Ad Astra - Zu den Sternen" an der Seite von Ruth Negga ("12 Years a Slave") zu sehen sein. Auch Tommy Lee Jones, Kimberly Elise (rechts) oder Donald Sutherland sind in dem am 23. Mai erscheinenden Film mit von der Partie. In dem Film reist der leicht autistische Roy McBride (Pitt) zum Planeten Neptun, um dort seinen Vater und vielleicht sogar außerirdisches Leben zu finden.

1 / 49 Foto: RTL II/dpa



Godzilla ist für viele Kinofreunde Kult. Bereits 1998 ließ der deutsche Kult-Regisseur Roland Emmerich das Filmmonster über die Leinwände wüten. Im Jahr 2019 kommt das Wesen zurück. "Godzilla 2: King of Monsters" erscheint in Deutschland am 30. Mai. Zum Cast gehören Sally Hawkins, Vera Farmiga oder Ken Watanabe.

1 / 49 Foto: Fox Deutschland/dpa



Oscarpreisträgerin Jennifer Lawrence wird 2019 wieder in ihrer Rolle als Mystique in der "X-Men"-Reihe zu sehen sein. Am 6. Juni soll "X-Men: Dark Phoenix" in den deutschen Lichtspielhäuser anlaufen. Der Streifen ist der siebte reguläre Hauptfilm, sowie insgesamt der zwölfte Film der Reihe. In dem Fall erlangt eines der Mitglieder der X-Men eine besondere Form von Macht, die über das Verständnis der restlichen Truppe hinausgeht. Schließlich stehen die X-Men vor einer folgenschweren Entscheidung.

1 / 49





1 / 49 Foto: Etienne Laurent/dpa



Die südafrikanische Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Charlize Theron wird 2019 in der Komödie "Flarsky" auf die Leinwand zurückkehren. Der Film soll am 6. Juni in Deutschland anlaufen. Seth Rogen spielt die Rolle des arbeitslosen Journalisten Fred Flarsky, der mit sich selbst und mit der Welt zu kämpfen hat.

1 / 49 Foto: Sony Pictures/dpa



Die Men in Black sind zurück! Der noch namenlose Spin-Off kommt ab dem 13. Juni in die Kinos - allerdings sind Will Smith (links) und Tommy Lee Jones (rechts) nicht mit dabei sein. Chris Hemsworth und Tessa Thompson spielen Agenten, die in London in einen mysteriösen Mord verwickelt werden, der dafür sorgt, dass sie um die Welt reisen müssen.

1 / 49 Foto: Sony Pictures/dpa



Peter Parker ist zurück: Ihn verschlägt es in "Spider-Man: Far From Home" nach Europa. Der Film mit Hauptdarsteller Tom Holland kommt am 4. Juli in die Kinos. Der Film ist eine Fortsetzung von "Spider Man: Homecoming" von 2017. Regie führt - wie schon im Vorgänger - Jon Watts. Der Gegner von Spider-Man wird von Jake Gyllenhaal als Mysterio verkörpert.

1 / 49 Foto: dpa



Noch ein Remake, das Sie 2019 erwartet: "Der König der Löwen" kehrt zurück in die Kinos - am 18. Juli ist es soweit. Der Zeichentrick-Klassiker wird per CGI - also mittels 3D-Computergrafik - überarbeitet. Und die Besetzung ist durchaus hochkarätig. Donald Glover spricht Simba, Chiwetel Ejiofor ("12 Years a Slave") spricht Simbas Onkel Scar und Simbas Freundin Nala wird von Sängerin Béyonce gesprochen.

1 / 49





1 / 49



Dwayne Johnson und Jason Statham: Mehr Action geht fast nicht. "Hobbs & Shaw" - einem Spin-Off der "Fast & Furios"-Reihe - soll am 1. August in die deutschen Kinos kommen. Und 2020 soll dann der neunte Teil der Reihe in die Kinos kommen. Bis dahin müssen sich Fans die Zeit mit Hobbs und Shaw vertreiben.

1 / 49 Foto: EPA/dpa



Leonorda DiCaprio (links), Brad Pitt (rechts) und als Regisseur Quentin Tarantino - das klingt nach einem absoluten Highlight des Kinojahres 2019. In "Once Upon A Time In Hollywood" (8.August) widmet sich der Starregisseur einem Serienkiller aus den 1960er-Jahren. Das Budget soll ähnlich hoch sein wie bei „Django Unchained“, also circa 100 Millionen Dollar.

1 / 49



Leonardo DiCaprio offenbart auf Instagram schon mal einen kleinen Blick in das Hollywood der späten 1960er-Jahre.

1 / 49





1 / 49 Foto: Brooke Palmer/Warner Bros/dpa



Der Kampf gegen Pennywise geht weiter: Am 5. September 2019 kommt "Es 2" in die Kinos. Mit dabei sind: Jessica Chastain als Beverly Marsh, Isaiah Mustafa und James McAvoy.

1 / 49 Foto: Paul Fenton/ZUMA Wire/dpa



Diesmal nicht Men in Black – aber trotzdem Will Smith. Im Science-Fiction-Thriller "Gemini Man" wird der Superstar ab dem 3. Oktober zu sehen sein. In dem Film muss es ein alternder Auftragskiller mit einem jüngeren Klon von sich selbst aufnehmen, der jede seiner Bewegungen voraussehen kann.

1 / 49



Joaquin Phoenix als "Joker": Dieses Bild veröffentlichte Regisseur Todd Philipps. Inhaltilich dreht sich der Film um den Werdegang des Joker. Der Film erscheint am 17. Oktober.

1 / 49 Foto: imago



1,2 Milliarden US-Dollar spielte "Frozen" ein. Im kommenden Jahr erscheint der zweite Teil um Elsa, Olaf und Anna (28. November). Hierzulande heißt der Titel "Die Eiskönigin 2". Über die Handlung ist noch nichts bekannt. Der Regisseur Chris Buck hat jedoch bereits verraten, dass die Fans Elsa von einer anderen Seite erleben werden.

1 / 49 Foto: Daniel Karmann/dpa



Pünktlich zum Weihnachstgeschäft erscheint "Star Wars 9: Episode IX" (19.Dezember). Die Regie wird wieder von J. J. Abrams übernommen. Bisher ist wenig über die Handlung bekannt. Klar ist bisher nur, dass die Ereignisse nicht direkt an "Die letzten Jedi" anschließen werden.