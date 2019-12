Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa





Luke Perry (*11. Oktober 1966; †4. März 2019)

In den 1990er-Jahren flogen ihm die Teenager-Herzen nur so zu: Als Dylan McKay in der Fernsehserie Beverly Hills, 90210 erlangte Luke Perry weltweit Berühmtheit. Danach spielte er in zahlreichen weiteren Filmen und Fernsehserien mit. Zuletzt war er in der erfolgreichen Serie Riverdale zu sehen. Am 27. Februar erlitt Perry einen schweren Schlaganfall. Am 4. März verstarb er in einem Krankenhaus in Burbank an den Folgen.